30 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
- Porto maçının hazırlıkları devam edecek.
- BB Erzurumspor maçında sakatlanarak sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan Emre Akbaba, sabah saatlerinde ameliyat olacak.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
14.00 İstanbulspor - Boluspor
16.30 Balıkesirspor Baltok - Altay
19.30 Adana Demirspor - Eskişehirspor
19.30 Gençlerbirliği - Afjet Afyonspor
AVRUPA LİGLERİ
13.00 Huesca - Girona (Serdar Gürler)
15.30 Anderlecht - Sint Truiden (Fenerbahçe\'nin Rakibi)
16.30 Krasnodar - Dinamo Moskova (Akhisarspor\'un Rakibi)
18.30 Malmö - Sundsvall (Beşiktaş\'ın Rakibi)
19.00 Sarpsborg - Stromsgodset (Beşiktaş\'ın Rakibi)
19.00 Oostende - Standard liege (Akhisarspor\'ıun Rakibi)
22.00 Lille - Marsilya (Zeki Çelik)
OKÇULUK
- Dünya Okçuluk Kupası Finalleri\'nde Makaralı Yaylar mücadeleleri sona erecek.
BASKETBOL
- Hazırlık -
13.00 Botaş - OGM Ormanspor
15.30 Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi
VOLEYBOL
-Kadınlar Dünya Şampiyonası-
13.20 Türkiye - Çin