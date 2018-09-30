T24 LogoT24 Logo
Spor

30 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAY - Porto maçının hazırlıkları devam edecek

30 Eylül 2018 12:31

GALATASARAY
- Porto maçının hazırlıkları devam edecek.
- BB Erzurumspor maçında sakatlanarak sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan Emre Akbaba, sabah saatlerinde ameliyat olacak.

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG
14.00 İstanbulspor - Boluspor  
16.30 Balıkesirspor Baltok - Altay  
19.30 Adana Demirspor - Eskişehirspor  
19.30 Gençlerbirliği - Afjet Afyonspor  

AVRUPA LİGLERİ
13.00 Huesca - Girona (Serdar Gürler)
15.30 Anderlecht - Sint Truiden (Fenerbahçe\'nin Rakibi)
16.30 Krasnodar - Dinamo Moskova (Akhisarspor\'un Rakibi)
18.30 Malmö - Sundsvall (Beşiktaş\'ın Rakibi)
19.00 Sarpsborg - Stromsgodset (Beşiktaş\'ın Rakibi)
19.00 Oostende - Standard liege (Akhisarspor\'ıun Rakibi)
22.00 Lille - Marsilya (Zeki Çelik)

OKÇULUK
- Dünya Okçuluk Kupası Finalleri\'nde Makaralı Yaylar mücadeleleri sona erecek.

BASKETBOL
- Hazırlık - 
13.00 Botaş - OGM Ormanspor
15.30 Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi

VOLEYBOL
-Kadınlar Dünya Şampiyonası-
13.20 Türkiye - Çin

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GALATASARAY PortoBB ErzurumsporEmre AkbabaBEŞİKTAŞ TakımTOTOLİG 14BolusporBalıkesirspor BaltokAltayAdana DemirsporEskişehirsporGençlerbirliğiAfjet AfyonsporLİGLERİ 13HuescaGirona Serdar Gürler 15AnderlechtSint
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24