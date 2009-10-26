T24 LogoT24 Logo
Gündem

30 Ekim'de okullar tatil

Milli Eğitim Bakanlığı, domuz gribi nedeniyle Türkiye genelinde 30 Ekim Cuma günü, tüm eğitim kurumlarını tatil ilan etti.

26 Ekim 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı, domuz gribi nedeniyle Türkiye genelinde 30 Ekim Cuma günü, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıyla yaygın eğitim kurumları, özel okullar, dershaneler ve etüt eğitim merkezlerini 1 gün süreyle tatil etti. Yarından itibaren televizyondan eğitim başlıyor.
    
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, valiliklere "Okulların Tatil Edilmesi" konulu bir genelge gönderdi.

Eğitim kurumları bahçeler dahil dezenfekte edilecek.

Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve TRT Genel Müdürü ortak basın toplantısıyla önlemleri de açıkladı.

Bakanlıklar ile TRT arasında protokol imzalandı; tören TRT dışındaki basın yayın kuruluşlarına duyurulmadı.

Nimet Çubukçu'nun yaptığı açıklamaya göre, televizyondan eğitim hafta içi sabah saat 07.00 ile 14.00 arasında yapılacak.

TRT 3 üzerinden canlı yayınlanacak dersler, salı günleri siyasi partilerin meclisteki grup toplantıları nedeniyle sabah 10.00'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, televizyondan eğitimin okuldaki eğitime alternatif olmadığını vurguladı; salgın dolayısıyla zorunluluk gereği bu yola başvurulduğu mesajını verdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise, panik yapılmamasını istedi; alınması gereken kişisel önlemleri hatırlattı.

Bakan Akdağ, "Kasım ayı sonunda yoğun aşılama yapılabilir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24