30 Ekim'de okullar tatil

Milli Eğitim Bakanlığı, domuz gribi nedeniyle Türkiye genelinde 30 Ekim Cuma günü, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıyla yaygın eğitim kurumları, özel okullar, dershaneler ve etüt eğitim merkezlerini 1 gün süreyle tatil etti. Yarından itibaren televizyondan eğitim başlıyor.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, valiliklere "Okulların Tatil Edilmesi" konulu bir genelge gönderdi.

Eğitim kurumları bahçeler dahil dezenfekte edilecek.

Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve TRT Genel Müdürü ortak basın toplantısıyla önlemleri de açıkladı.

Bakanlıklar ile TRT arasında protokol imzalandı; tören TRT dışındaki basın yayın kuruluşlarına duyurulmadı.

Nimet Çubukçu'nun yaptığı açıklamaya göre, televizyondan eğitim hafta içi sabah saat 07.00 ile 14.00 arasında yapılacak.

TRT 3 üzerinden canlı yayınlanacak dersler, salı günleri siyasi partilerin meclisteki grup toplantıları nedeniyle sabah 10.00'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, televizyondan eğitimin okuldaki eğitime alternatif olmadığını vurguladı; salgın dolayısıyla zorunluluk gereği bu yola başvurulduğu mesajını verdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise, panik yapılmamasını istedi; alınması gereken kişisel önlemleri hatırlattı.

Bakan Akdağ, "Kasım ayı sonunda yoğun aşılama yapılabilir" dedi.