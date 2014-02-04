30 davalı 3. köprü TEM'e bağlandı

Hakkında 30'a yakın davanın sürdüğü 3. köprü yolu, TEM ile birleşti. 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları hızla ilerlerken TEM bağlantı yolunun birleşme noktası ilk kez göründü. Anadolu Yakası Çavuşbaşı Mevkii’nden 3. köprü bağlantı yolunun TEM’e bağlanması konusunda yapılan çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Ormanlık alanın içinden geçirilen yol TEM’e açıldı. Bölgede aylardır yol açma çalışmaları devam ediyordu.

Serkan Ocak'ın Radikal'de yer alan habere göre, TEM’den önceki sabah Anadolu istikametinden Avrupa istikametine giden sürücüler yol kenarında 3. köprü bağlantı yolu ile ilgili iş makinelerinin çalışmalarını gördü. Kepçeler halen bu bölgede çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Bağlantı yolu için halen inşaatı devam eden viyadüğün de ayakları oluşmaya başladı. Köprü inşaatının devam ettiği Poyrazköy ve Garipçe’de de köprünün ayakları iyice ortaya çıkmaya başladı.

Öte yandan proje aleyhinde bugüne kadar açılan 30’a yakın dava da devam ediyor. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’ne bağlı 10’dan fazla meslek odası ve sivil toplum örgütlerinin açtığı davalarına ilişkin mahkemelerden bugüne kadar herhangi bir karar çıkmadı. TEMA Vakfıda 3. köprüye karşı iki dava açmıştı. TEMA’nın açtığı davalara atanan 7 kişilik bilirkişi heyetinden 6’sı köprünün yapılmasına ‘evet’ demişti. Ancak bilirkişi heyetinin şu açıklaması dikkat çekiciydi: “Köprü etrafında yerleşim oluşmazsa çevreye abartıldığı kadar zarar vermez. Yapılmazsa daha büyük çevre kirliliği olur.”

29 Mayıs 2015’te açılması hedefleniyor

IC İÇTAŞ-ASTALDİ konsorsiyumu tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve 29 Mayıs 2013’te devlet erkânı tarafından açılışı gerçekleştirilen 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 29 Mayıs 2015’te bitirilmesi planlanıyor.

Haliç Metro Köprüsü’nde geri sayım başladı

Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki İstanbul Metrosu’nun ve Marmaray’ın iki yakasını birleştirecek Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nde ‘dinamik test sürüşleri’ başladı. Süleymaniye’nin minareleri arasına 2 boynuzuyla birlikte yerleşen köprünün, 15 Şubat’ta açılması planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre halen devam eden test sürüşlerinin ardından son safha olan ‘dinamik test sürüşleri’, 13 Şubat’a kadar yapılacak.

Metro saatleride değişti

Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Şişhane-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olarak hizmet vereceği için, sinyal testlerinin yapılacağı tarihler arasında, Şişhane-Hacıosman Metro Hattı’nda tren seferleri saat 23.30’da sona erecek. Metro seferleri, hafta içi ve cumartesi 06.00-23.30 ve pazar günleri 09.00-22.30 arasında olacak. İETT, çalışma süresince Şişhane-Hacıosman güzergâhında düzenli otobüs seferleri başlattı.

Bakırköy-Beylikdüzü Metrosu 2017’de açılacak

Köprü sayesinde Marmaray’la bağlantılı hale gelecek olan raylı ulaşım hattı, Bakıköy-Beylikdüzü metro hattıyla daha da uzayacak. İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’a hizmet veren 141.5 km’lik metro sistemine, 25 km’lik, 18 İstasyonlu yeni metro hattının ilave edileceğini açıkladı. Topbaş’ın verdiği bilgiye göre yapım ihalesi hazırlıkları da tamamlanmak üzere olan yeni metro hattı, Bakırköy-İncirli’den başlayacak. Beylikdüzü’nde bulunan TÜYAP Fuar Merkezi’nin önüne ulaşacak. (İSTANBUL/DHA)

Duraklar

Bakırköy-Beylikdüzü Metro Hattı ile saatte tek yönde 45 bin yolcu taşınması hedefleniyor. 2017 yılında hizmete alınması hedeflenen Bakırköy-Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-Büyükçekmece (TÜYAP) Metro Hattı’nda şu duraklar bulunacak: Bakırköy/İncirli, Sera, Kocasinan, Zafer, Çobançeşme, Sefaköy, Cennet, Küçükçekmece, Avcılar Park, Reşitpaşa, Avcılar Üniversite, Cihangir, Ambarlı, Haramidere, Yakuplu, Beylikdüzü/Esenyurt, Beylikdüzü Toplu Konutlar, Büyükçekmece (TÜYAP).