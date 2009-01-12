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Sağlık

30 dakikada hokka gibi burna sahip olabilirsiniz

"MİR" tekniğiyle 30 dakikada doğal bir görünüme sahip olmak mümkün… Nasıl mı?

12 Ocak 2009 02:00

"MİR" tekniğiyle 30 dakikada doğal bir görünüme sahip olmak mümkün… Nasıl mı? 

Bıçak altına yatmadan cildinizi gerdirin

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"Minimal Girişimle Burun Estetiği" (MİR) tekniğinin öncülerinden, TÜBİTAK ödüllü Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, MİR tekniğinin, kişiye doğal bir görünüm sağladığını belirtiyor.

Operasyonun sadece 30 dakika sürdüğünü söyleyen Prof. Kışlaoğlu'na göre hemen hemen hiç ağrı vermeyen yöntemle, hasta 4-5 saat sonra evine dönebiliyor.

Yüzün en dikkat çekici unsuru olması sebebiyle burun estetiği ameliyatları en çok başvurulan estetik operasyonların başında geliyor. Birçok kişi, hokka gibi bir burna sahip olmak için defalarca bıçak altına yatmayı göze alırken, bazı kişiler ise ameliyat sonrası hissedilen ağrı, yüzde oluşan şişlik ve morluklar yüzünden estetik operasyona cesaret edemeyebiliyor.

Ancak son yıllarda gelişen teknoloji, her alanda olduğu gibi estetik cerrahi alanında da büyük yenilikler ve hasta açısından kolaylıklar sağlıyor. Burun estetiğinde uygulanan MİR tekniği de, istediği görünüme sahip olmanın yanında hastaya büyük kolaylıklar sağlıyor.

MİR tekniği nedir?

Prof. Kışlaoğlu, MİR tekniğinin en büyük özelliklerinden birinin, kişinin görüntüsünü çok fazla değiştirmeden doğal ve güzel bir görünüm sağlaması olduğunu söyledi. Operasyonun, kapalı teknikle gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, tüm ameliyatın burun içinden yapıldığını ve burun dışında herhangi bir kesi ya da iz olmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu'nun belirttiğine göre, genel anestezi altında yapılan operasyonda, burnun neresinde problem varsa o bölgeye müdahale ediliyor.

Burnun kemik yapısı normal fakat burun ucu etli, iri ve geniş ise, kemiklere hiç dokunulmadan sadece burun ucundaki problem gideriliyor. Yani burun ucu etli ise inceltiliyor, geniş ise daraltılıyor, yüksek ise indiriliyor, alçak ise yükseltiliyor.

Burun ucu normal, ancak burun sırtında kemik çıkıntısı varsa, kemik törpülenerek, yeni şekil veriliyor. Burun ucuna hiç dokunulmuyor.

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