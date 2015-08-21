Artık 30 dakikada meme küçültme operasyonu yapılabiliyor

Büyük memenin sağlık problemlerine yol açması nedeniyle Türkiye’de kadınlar tarafından tercih edilen meme küçültme operasyonları artık, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, lazerle gerçekleştirilebilecek. Büyük göğüsün bel ve sırt ağrısına neden olabileceğini söyleyen plastik cerrahi uzmanı Dr. Hüseyin Güner, lazer operasyonla meme küçültme işlem süresinin 30-45 dakika olduğunu söyledi.

Plastik cerrahi uzmanı Dr. Hüseyin Güner meme küçültme için ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemleri anlattı. Hürriyet’te yer alan habere göre Dr. Güner, lazer yöntemiyle meme küçültülebildiğini söyledi.

Plastik cerrah büyük memenin yarattığı olumsuz etkileri şöyle sıraladı:

- Büyük meme sırt ve bel ağrısına neden olur. Bunu anlamanın en iyi yolu boynunuza 5 kilo ağırlık takarak 5 dakika yürümekten geçer.

- Büyük meme kadınları, olduğundan şişman gösterir ve kamburluğa neden olur.

- Sütyen askıları omuzda derin yaralara ve çökmeye neden olur.

- Yaz aylarında meme altında mantar ve cilt enfeksiyonu meydana gelir.

- Uyurken nefes alma zorluğu, kollarda ve ellerde uyuşukluk meydana gelir.

Meme küçültme yöntemleri

Ameliyatlı ve ameliyatsız lazerli göğüs küçültme yöntemlerinde memenin büyüklüğü, sarkıklığı, kişinin yaşı ve derinin elastikiyetinin, operasyonun türünü belirlemede etken olduğunu belirten, Dr. Hüseyin Güner iki yöntemi de anlattı:

"Meme küçültme ameliyatları genel anestezi altında yapılır. Anestezi öncesinde seçilen tekniğe uygun çizimler yapılır. Çizimlere uygun yapılan kesilerle fazlalık dokular çıkarılır. Ayrıca ameliyat için farklı yöntemler vardır ve seçilen yönteme göre değişmekle beraber ameliyat genellikle 2-3 saat sürer. Yapılan ameliyatta göğüsteki fazlalığı oluşturan yağlar, meme dokusu ve uygun oranda deri, ameliyat öncesi yapılan planlamaya uygun olarak çıkarılarak göğüs ucu normal yerine getirilir.

Meme küçültme işleminde çok değişik operasyon yöntemleri olmasına rağmen başlıca 2 ana tip iz oluşur: “Ters T” izinde meme basından meme altına uzanan bir çizgi ve meme altı katlantı hattında bir iz vardır. Göğüsün altından ters T seklinde kesi ile yapılan küçültme ameliyatı aşırı büyük ve sarkık memelerde tercih edilir. “Diklemesine iz”de ise meme başından meme altı katlantı hattına uzanan bir iz vardır. Göğüs ucundan kesi ile yapılan meme küçültme ameliyatları da vardır ve bu yöntem sonucu çok daha az ameliyat izi kalmaktadır. Fakat bu yöntem sadece hafif derecede büyük ve az sarkık memelere uygulanabilir."

Dr. Güner, bu yöntemin en büyük avantajının diğer meme küçültme ameliyatlarından farklı olarak memeye cerrahi olarak hiç bir kesi yapılmaması ve meme dokusunun kesilerek çıkarılmaması olduğunu söyledi. Güner lazerli operasyonu şöyle anlattı, "Lokal anestezi ve sedasyon altında meme altı katlantısından açılan 1-2mm’lik delikten Slim Lipo lazer probu ile girilerek meme içindeki fazla yağlar eritilir.

Eritilen bu yağların bir kısmı dışarı alınır. Geri kalan kısmı vücut tarafından metabolize edilerek vücuttan atılır. Bu işlemin klasik liposuctiona göre avantajı ise lazer probundan verilen enerjinin meme dokusunu ve meme cildini gererek sarkma oluşumunu toparlamasıdır. İşlem süresi yaklaşık 30-45 dakika arasıdır. İşlemden sonra baskılı bandaj ve özel esnek bir sütyen ile baskı yapılır.

Lazerle göğüs küçültme işlemi meme toparlanmasına yardımcı olur. Minimal invaziv bir işlem olduğundan dolayı herhangi bir kesi, dikiş, yara, morluk ve ağrı olmaz. İşlemden 3-4 gün sonra bandajlar alınır. İşlem lokal anestezi ve sedasyon altında gerçekleştirildiği için işlem sonrası 2-3 saat sonra günlük sosyal yaşama dönülebilir yada bir gün istirahat yeterlidir."