30 CHP’li milletvekili Cumhuriyet’i ziyaret etti

CHP'li 30 milletvekili, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı duruşmanın ardından Şişli'deki Cumhuriyet Gazetesi'ne dayanışma ve destek ziyareti gerçekleştirdi.

Milletvekilleri, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç'in de aralarında olduğu bazı yazarlar ve gazetenin yazı işleri çalışanları ile görüştüler.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından çıkışta gazetenin bahçesinde bir araya gelen milletvekilleri 'Özgür basın susturulamaz' sloganı attı.

Çağlayan'dan yürüdüler

CHP'nin 30'a yakın milletvekili Cumhuriyet Gazetesi'nin 10 yazar ve yöneticisinin tutuklanmasını protesto etmek için ve gazeteyle dayanışma duygularını iletmek için Çağlayan’daki Adalet Sarayı’ndan Şişli’deki gazete binasına yürüdü.

30’a yakın CHP milletvekilleri dün MİT TIR’larının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin açılan davada yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun davasını izlemek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Karar arası CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ile Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, İlhan Kesici, Selina Doğan, Erdoğan Toprak, Atilla Sertel, Veli Ağbaba, Candan Yüceer, Sezgin Tanrıkulu, Didem Engin, Hilmi Yarayıcı, Mehmet Tüm, Tur Yıldız Biçer, Aykut Erdoğdu, CHP PM üyesi Kadir Gökmen Öğüt’ün aralarında bulunduğu CHP milletvekilleri, Şişli’deki Cumhuriyet binasına yürüdü. Cumhuriyet yöneticileri, yazarları ve çalışanları ile bir araya gelen milletvekilleri desteklerini iletti.

Cumhuriyet Vakfı İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, “12 Mart’ta da benzer şeyler yaşamıştık. Sizlerin de desteği ile aşacağımıza inanıyoruz. Sizin bu desteğiniz bizim bu direncimizi daha arttırıyor” dedi.