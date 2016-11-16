T24 LogoT24 Logo
Medya

30 CHP’li milletvekili Cumhuriyet’i ziyaret etti

Orhan Erinç: 12 Mart’ta da benzer şeyler yaşamıştık, sizlerin de desteği ile aşacağımıza inanıyoruz

16 Kasım 2016 21:10

CHP'li 30 milletvekili, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı duruşmanın ardından Şişli'deki Cumhuriyet Gazetesi'ne dayanışma ve destek ziyareti gerçekleştirdi.

Milletvekilleri, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç'in de aralarında olduğu bazı yazarlar ve gazetenin yazı işleri çalışanları ile görüştüler.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından çıkışta gazetenin bahçesinde bir araya gelen milletvekilleri 'Özgür basın susturulamaz' sloganı attı.

Çağlayan'dan yürüdüler

CHP'nin 30'a yakın milletvekili Cumhuriyet Gazetesi'nin 10 yazar ve yöneticisinin tutuklanmasını protesto etmek için ve gazeteyle dayanışma duygularını iletmek için Çağlayan’daki Adalet Sarayı’ndan Şişli’deki gazete binasına yürüdü.

30’a yakın CHP milletvekilleri dün MİT TIR’larının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin açılan davada yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun davasını izlemek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Karar arası CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ile Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, İlhan Kesici, Selina Doğan, Erdoğan Toprak, Atilla Sertel, Veli Ağbaba, Candan Yüceer, Sezgin Tanrıkulu, Didem Engin, Hilmi Yarayıcı, Mehmet Tüm, Tur Yıldız Biçer, Aykut Erdoğdu, CHP PM üyesi Kadir Gökmen Öğüt’ün aralarında bulunduğu CHP milletvekilleri, Şişli’deki Cumhuriyet binasına yürüdü. Cumhuriyet yöneticileri, yazarları ve çalışanları ile bir araya gelen milletvekilleri desteklerini iletti.

Cumhuriyet Vakfı İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, “12 Mart’ta da benzer şeyler yaşamıştık. Sizlerin de desteği ile aşacağımıza inanıyoruz. Sizin bu desteğiniz bizim bu direncimizi daha arttırıyor” dedi.

ETİKETLER

cumhuriyetchpmilletvekilleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24