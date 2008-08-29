30 canlı bomba Türkiye’de

5 yıl önce PKK'ya katılan ve örgütün ‘Savaşçı’ kadrosunda görev yaparken, geçen ay Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim olan ‘Welat’ kod adlı 22 yaşındaki A.K., sorgusunda güvenlik güçlerine örgütle ilgili şok itiraflarda bulundu. A.K., 30 canlı bombanın metropol kentlerde eylem yapmak için Türkiye’ye girdiğini öne sürdü.



Kuzey Irak’ta KDP güçlerinin engel çıkarmamasından yararlanıp yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak geldiği Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde güvenlik güçlerine silahsız teslim olan A.K., PKK militanı olduğunu ve pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyledi. Yapılan incelemesinde PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı ortaya çıkan A.K., fırsıt bulabilse birçok PKK’lının kaçacağını söyledi.



‘ÖNÜMÜZDEKİ STRATEJİ İNTİHAR EYLEMLERİ’



Terör örgütünün önümüzdeki döneme ait stratejisinin metropollerde intihar eylemleri yapmak olduğunu ve bunu yapacak teröristlerin gruplar halinde Türkiye’ye geçtiğini de iddia eden A.K., ifadesinde şunları söyledi:



“Örgütten kaçmadan önce sürekli olarak geleceğe yönelik eylem planları üzerine çalışılıyordu. Son olarak, ‘özel kuvvetler’ olarak adlandırılan birimin büyük şehirlerde intihar eylemleri yapacağı söylendi. Bu eylemleri kimlerin yapacağını bilmiyorum, ama özel kuvvetler mensubu militanlar olduğunu söyleyebilirim. Bu eylem tarzının belirlenmesinin ardından özel kuvvetlere mensup 10’ar kişilik 3 ayrı grup Türkiye’ye giriş yaptı. Bunların tamamı yerlerine güvenli şekilde ulaştı. Bir grup Tunceli, bir grup Erzurum, bir grup ise Diyarbakır’a giriş yaptı. Tamamı bomba konusunda uzman olan gruplar giriş yaptıktan sonra Türkiye’deki komutanların emrine giriyor. Komutanları ne derse onu yapıyorlar. Ayrıca örgütün elinde bol miktarda değişik çeşit patlayıcı da mevcut.”



‘KAÇAKÇIYDIM, TEHDİTLE PKK’LI OLDUM’



Van’ın Başkale İlçesi’nde doğduğunu, 1997’den itibaren İran sınırından katırlarla mazot kaçakçılığı yaptığı sırada PKK ile tanıştığını anlatan A.K., terör örgütü üyeliğine uzanan yolculuğunu da şöyle anlattı:



“Hiç okula gitmedim. Geçim sıkıntısı nedeniyle birçok kişi gibi ben de mecburen katırlarla İran’a kaçak olarak geçiyor ve mazot getirerek satıyordum. Kaçakçılık yapılan güzergahlarda PKK tarafından oluşturulan gümrük noktaları vardı. Bu noktalardan her geçtiğimizde ayakbastı parası olarak katır başına para ödeniyordu. 2003 yılına kadar bu şekilde çalışmaya devam ettim. Kaçakçılık yaptığımdan dolayı PKK terör örgütünü yakından tanıdım ve militanlara ödeme yapmamaya başladım. 2003 yılının bahar aylarında PKK’lılar beni yakaladı ve gümrük parası ödemediğimden dolayı, ‘Sana 4 milyar ceza vereceğiz’ dediler. Param olmadığını söyleyince 2- 3 kez korkutma amaçlı üzerime ateş ettiler. Korktuğumu anlayınca da, ‘Bundan sonra bizim için çalış’ dediler. Yaz aylarına doğru da beni tehdit ederek PKK’ya katılmaya ikna ettiler. Mecburen PKK terör örgütüne katıldım.”



A.K., sorgulaması sonrası çıkarıldığı mahkemece ‘Yasa dışı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı.

