30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı, 30 bini aştı.

Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği\'nin internet üzerinden randevu sistemine 49 bin 33 Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Başvurular, sona ererken Suriyeliler, 1 Ağustos\'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine gitmeye başladı. Bu sabah saatlerinde ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında, çocukların da eksik aşıları yapıldı. Şu ana kadar 30 bin Suriyelinin ülkesine gittiği öğrenilirken, geçişlerin, yarın mesai bitimine kadar devam edeceği belirtildi.



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