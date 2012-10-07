30 bin yıllık mamut bulundu

Rusya'nın Sibirya bölgesinde farkında olmadan bir keşfe imza atan 11 yaşındaki Yevgeni Salinder, bulduğu kemik kalıntılarının 30 bin yıllık bir mamuta ait olduğu öğrenildi.

Radikal gazeteinin haberine göre; cesedin 1901’den bu yana bulunmuş olan en düzgün mamut kalıntısı olduğu ve vücut bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan bu tüylü mamutun, kemikleri, derisi ve yağlarının ilk halini koruduğu belirtiliyor. Yaklaşık 500 kilo ağırlığında ve erkek olduğu belitrilen mamutun ölüm sebebi ise bilinmiyor.

Mamutun cesedi, St. Petersburg ve Moskova ’daki zooloji ve paleontoloji enstitülerinde yapılacak araştırmadan sonra müzede sergilenecek. Yapılacak incelemelerin, hem biyolojik hem coğrafi pek çok bilinmeyene ışık tutacağı düşünülüyor.