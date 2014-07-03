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Dünya
Deutsche Welle

30 bin Suudi askeri Irak sınırında

Suudi Arabistan Irak sınırına 30 bir asker konuşlandırdı. Iraklı askerlerin görev yerlerini bırakması nedeniyle, sınır bölgesi korumasız kalmıştı.

03 Temmuz 2014 22:08

El Arabiye televizyonunun haberine göre, 30 bin Suudi asker, 800 kilometre uzunluğundaki Irak sınırını
güvence altına alacak.
Televizyon, Kerbela'nın doğusundaki çöl
bölgesinde 2 bin 500 askerin görüntüsüne sahip olduğunu, eski
pozisyonlarından alınan askerlerin, Suudi Arabistan ve Suriye sınırını korumasız bıraktığı bildirdi.
El Arabiye'nin kardeş kuruluşu El Hadat ise Iraklı
sınır koruma birlikleriyle ilgili bir haber yayınladı.
Haberde güvenlik kuvvetlerinin görev yerlerinden alındığını söyleyen birlik komutanı bunun nedenini
bilmediğini belirtti.
ABD Başkanı Barack Obama ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah çarşamba akşamı telefonda görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama ve Abdullah'ın görüşmede Irak'taki son durum ile Irak
Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün, Irak'ın ve tüm bölgenin istikrarını tehdit etmesi konusunu ele
aldıkları belirtildi. İki liderin ayrıca Irak'taki tüm unsurları birleştirecek bir hükümetin süratle
oluşturulmasına
ihtiyaç olduğunu yineledikleri kaydedildi.
Açıklamada, Obama'nın şiddet nedeniyle yerlerinden edilen Iraklılara yönelik 500 milyon dolarlık bağışı
nedeniyle de Abdullah'a teşekkür ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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