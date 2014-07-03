30 bin Suudi askeri Irak sınırında

El Arabiye televizyonunun haberine göre, 30 bin Suudi asker, 800 kilometre uzunluğundaki Irak sınırını

güvence altına alacak.

Televizyon, Kerbela'nın doğusundaki çöl

bölgesinde 2 bin 500 askerin görüntüsüne sahip olduğunu, eski

pozisyonlarından alınan askerlerin, Suudi Arabistan ve Suriye sınırını korumasız bıraktığı bildirdi.

El Arabiye'nin kardeş kuruluşu El Hadat ise Iraklı

sınır koruma birlikleriyle ilgili bir haber yayınladı.

Haberde güvenlik kuvvetlerinin görev yerlerinden alındığını söyleyen birlik komutanı bunun nedenini

bilmediğini belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah çarşamba akşamı telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama ve Abdullah'ın görüşmede Irak'taki son durum ile Irak

Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün, Irak'ın ve tüm bölgenin istikrarını tehdit etmesi konusunu ele

aldıkları belirtildi. İki liderin ayrıca Irak'taki tüm unsurları birleştirecek bir hükümetin süratle

oluşturulmasına

ihtiyaç olduğunu yineledikleri kaydedildi.

Açıklamada, Obama'nın şiddet nedeniyle yerlerinden edilen Iraklılara yönelik 500 milyon dolarlık bağışı

nedeniyle de Abdullah'a teşekkür ettiği belirtildi.

