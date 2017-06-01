30 bin prezervatif çaldılar

ABD’nin Las Vegas kentinde, seks oyuncağı üreten LELO’ya ait bir depoya giren iki hırsız, 30 bin prezervatif çaldı. Firma, hırsızları ‘dünyanı en azgın hırsızları’ olarak nitelendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Las Vegas’ta iki hırsız, gözlerine kestiği İsveçli seks oyuncağı firmasını LELO’nun deposuna dadandı. Hırsızlar depoya ilk girişlerinde 30 bin prezervatif çaldı, ikinci soygunda ise yanlarında değeri 9 bin dolardan fazla olan 33 prostat masajı aleti ve kegel bilyesi götürdü.

LELO, hırsızların izini bulabilmek için güvenlik kamerasına yansıyan soygunun görüntülerini Twitter’da paylaştı. Videoyu paylaşırken de “Soyulduk ve hırsızların ganimetleriyle ne yapacaklarını biliyoruz. Videomuz var!” ifadelerini kullandı.

"Ne tür bir parti bu?"

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada ise hırsızlar ‘dünyanın en azgın hırsızları olarak nitelendirilerek şu ifadelere yer verildi:

“BU İNSANLAR NE TÜR BİR PARTİ YAPIYOR! Sponsorluk veya herhangi bir şey yapabilirdik. Bir davet iyi olurdu.”