-30 BİN ÖĞRETMEN ATANDI ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı, 29 bin 347 kadroya öğretmen atadı. Öğretmen atamaları dolasıyla MEB Başöğretmen Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, törende, hızlı değişimlerin yaşandığı bugünün dünyasında ülkelerin en önemli gücünü bilgili ve nitelikli insan gücünün oluşturduğunu, bilginin artık tek başına bir güç olmaktan çıktığını, bilgiyi etkin kullanmanın daha önemli hale geldiğini söyledi. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de müfredatların yenilenmesinden, bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasına kadar çok geniş bir yelpazede bir dönüşüm süreci yaşandığını belirten Çubukçu, şunları kaydetti: ''Öğretmenlerimizin yüzde 73'ünün 40 yaşın altında olduğu düşünüldüğünde eğitimin tüm bileşenlerinde yaşanan değişim, dönüşüm sürecine genç öğretmenlerimizin daha çabuk uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Genç bir nüfusa, genç bir öğretmen kadrosuna sahip olmamız iyi değerlendirildiği takdirde gerçekten de ülkemiz için çok büyük bir zenginliği ve çok büyük bir avantajı oluşturuyor. Öğretmenlerimiz eğitimde arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamızda çok önemli bir role sahip.'' Atama sonuçları MEB'in internet sitesinden öğrenilebilecek.