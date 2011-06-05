-30 BİN LİRAYA PİLOTLUK EĞİTİMİ NEVŞEHİR (A.A) - 05.06.2011 - Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da açılan Türkiye'nin ilk ve tek balon pilotu yetiştiren uçuş okulu, ülkedeki balon pilotu ihtiyacını karşılıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde açılan Özel Kapadokya Kaya Balloons Balon Uçuş Eğitim Okulu, balon pilotlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı müfredat ile yetiştiriyor. Türkiye'de Uçuş Eğitim Organizasyonu (FTO) yetkisine sahip olan okulda, 5 öğretmen pilotla eğitim veriyor. Balon pilotu adayları toplam 95 saat teorik, 25 saat ise uygulamalı uçuş eğitimi alıyor. Oryantasyon eğitimi de dahil olmak üzere eğitimler yaklaşık 4 ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, lisans alarak pilotluk mesleğine ilk adımı atmış oluyor. Kursiyerler Balon Uçuş Eğitim Okuluna kurs için yaklaşık 30 bin lira ödüyor. Lisans sahibi pilotlar ise işe girdiklerinde yaklaşık 3 ile 5 bin lira arasında maaş alıyor. Balon Uçuş Eğitim Okuluna gidebilmek için 18 yaş ve üzeri olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, suç kaydı olmamak, pilotluk için sağlık ile ilgili bir problemi olmamak şartları aranıyor. Bu şartlardan herhangi birini yerine getiremeyenler okula alınmıyor. Okulda ticari, genel ve sportif havacılık işletmelerinde görev alacak uçuş personeline, Balon Hususi Pilot Lisansı PPL (B), Balon Ticari Pilot Lisansı CPL (B), Öğretmen Pilot Lisansı FI (B) ve ICAO üyesi ülkelerce verilen lisansların milli lisansa çevrilmesi için gerekli eğitimler de veriliyor. Okul yöneticisi balon pilot öğretmeni Murat Çoban, son yıllarda gerek Türkiye genelinde, gerekse Kapadokya bölgesinde balon turlarına olan ilginin giderek arttığını, bu artışa paralel olarak da balon uçuşları düzenleyen şirket sayısının da hızla yükseldiğini söyledi. Bu nedenle balon pilotu ihtiyacının ortaya çıktığını ifade eden Çoban, pilot ihtiyacını karşılamak için özel bir balon uçuş eğitim organizasyonu şirketi kurduklarını kaydetti. -YABANCI PİLOTLARA KARŞI YERLİ PİLOT- Türkiye genelinde ve Kapadokya bölgesinde balon uçuran pilotların yaklaşık yüzde 40'ının yabancı pilotlar olduğuna dikkat çeken Çoban, açtıkları Balon Uçuş Eğitim Okulu sayesinde artık Türkiye'de balonları Türk pilotların uçuracağını vurguladı. Türkiye'deki balon pilotu sayısının yetersiz olduğuna işaret eden Çoban, ''Ülkemizdeki balon pilotu sayısı oldukça yetersiz. Pilotların çoğunluğunu yabancı pilotlar oluşturuyor. Ayrıca pilot sayısının yetersizliği nedeniyle sektörün pilot seçme şansı olmuyor. İşte biz bu sorunlara çare olmak ve aynı zamanda özellikle gençlerimize yeni bir istihdam alanı sağlamak amacıyla Balon Uçuş Eğitim Okulunu faaliyete geçirdik'' dedi. -KAPADOKYA BALON UÇUŞLARI İÇİN CAZİBE MERKEZİ- Faaliyet gösterdikleri Kapadokya bölgesinin sıcak hava balonculuğu açısından önemini de vurgulayan Çoban, Kapadokya bölgesinin dünyada balon uçuşu için bir cazibe merkezi haline geldiğini, yılın 4 mevsiminde de uçuş yapılabilen bir bölge olduğunu dile getirdi. Dünyada en az balon kazası yaşanan bölgenin de Kapadokya olduğuna işaret eden Çoban, bölgedeki sıcak hava balonculuğu sektörünün giderek büyümekte olduğunu, hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını kaydetti. -BALON UÇUŞLARINA STANDART GETİRİLECEK- Sektörün büyümesi nedeniyle yakın gelecekte balon uçuşlarına bazı standartlar ve şartlar getirilmesinin planlandığını belirten Çoban, ''Örneğin şimdi pilot sayısının yetersizliğinden dolayı böyle bir şart yok ama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yakın gelecekte mutlaka yedek pilot zorunluluğu, yolcularda belirli yaş sınırlamaları, meteorolojik sınırlamalar gibi şartlar ve standartlar getirilecek. O zaman Balon Uçuş Eğitim Okulumuz daha da önem kazanacak'' diye konuştu. Mevcut koşullarda balon uçuşlarına hamile kadın yolcuları asla almadıklarını, çocuklar konusunda da pilotların inisiyatif kullandıklarını söyleyen Çoban, uçuş okulunda balon pilotluğu eğitimini uluslararası standartlarda verdiklerini sözlerine ekledi.