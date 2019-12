30 bin kişi hacca gidemeyebilir

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye her yıl verdiği yaklaşık 30 bin kişilik ek hac kontenjanında bu yıl büyük sorun yaşanıyor. Türkiye, Mekke civarındaki yıkımları gerekçe göstererek ek kontenjan vermek istemeyen Suudi yönetimi ile üst düzeyde diplomasi yürütüyor.





Zaman gazetesinin haberine göre, 2 Eylül'de Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Dışişleri Bakanı Ali Babacan, bu ülkenin yetkilileriyle ek kontenjan sorununu da görüştü. Ancak bu görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a giderek hac bakanı ile ek kontenjan konusunda temaslarda bulunacak. Girişimler 30 bin kişi için sürerken bunun gerçekleşmemesi durumunda Türkiye, Suudi yönetimini daha düşük bir ek kontenjan için iknaya çalışacak.







Diyanet yetkilileri, Türkiye'nin her yıl aldığı ek kontenjanın bu yıl verilmeme ihtimalinin söz konusu olduğunu belirtiyor. Türkiye, yıllardır haccı en iyi organize eden ülke olduğu için 70 bin normal kontenjanın yanında 30 bin ek kontenjan alıyordu. Ancak bu yıl ek kontenjan gecikti. Verilmeme ihtimalinin de olduğu belirtiliyor. Bu nedenle daha önce 5-16 Mayıs tarihleri arasında kayıtları alınacağı duyurulan ek kontenjan başvuruları, Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu'nun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmişti. Diyanet ise ek kontenjan verilecekmiş gibi hazırlık yaparak evleri tuttu. Ek kontenjanın çıkmaması durumunda 30 bin kişinin kutsal topraklarla buluşma hayali gerçekleşemeyecek.



GEÇEN YIL DA BU SORUN YAŞANMIŞ





Hac konusunda Diyanet'in en büyük sıkıntısı, Türkiye'ye tanınan kontenjanın talebin çok altında kalması. Bu yıl hac için 770 bin kişi başvururken verilen resmi kontenjan 70 bin. Her yıl ek kontenjan alarak yaklaşık 100 bin kişiyi hacca götüren Diyanet, ek kontenjan alırken çeşitli zorluklar yaşıyor. Bu yıl ise Suudi yönetimi Harem civarında eski binaların yıkılıp yenilerinin yapılmasını gerekçe gösteriyor. Kalacak yer sıkıntısı olduğunu belirterek ek kontenjan vermek istemiyor. Ancak Diyanet yetkilileri, Türk hacıların kalacağı otellerin ek kontenjan verilecekmiş gibi önceden tutulduğunu belirterek, "Türkiye'ye verilecek ek kontenjanın iskan sıkıntısıyla ilgisi yok." diyor. Geçen yıl da sorun yaşanmış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 30 bin kişilik ek kontenjan sağlanabilmişti. Ancak Suudi yönetiminin Kâbe'nin etrafındaki genişletme çalışmaları nedeniyle hiçbir ülkeye ek kontenjan vermeme eğiliminde olduğu belirtiliyor.







Türkiye'de hac başvuruları, her yıl düzenli olarak artıyor. Geçen yıl 673 bin olan hac başvurusu, bu yıl 770 bin olarak gerçekleşti. Başvuruların artmasına karşın Türkiye'nin 70 bin kişilik resmi kontenjanı değişmiyor. Başvurulardaki artışa paralel olarak kadın hacı adaylarının sayısı bu yıl ilk kez erkekleri geçti. Toplam başvuruların yüzde 53'ünü bayanlar oluştururken erkeklerin oranı yüzde 47 oldu.