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Sağlık

30 bin kadına silikon uyarısı!

Fransa Sağlık Bakanlığı bir firmanın silikonlarından taktıran 30 bin kadına ameliyatla silikonlarını

20 Aralık 2011 02:00

T24 - Fransa Sağlık Bakanlığı bir firmanın silikonlarından taktıran 30 bin kadına ameliyatla silikonlarını çıkarttırması uyarısında bulundu. Sanayi tipi malzemeyle üretilen silikonların kansere yol açması ihtimalinden korkuluyor.

Fransa’da silikon üreten bir firmanın, sanayi tipi malzemeyle imalat yaptığı ortaya çıktı. Ülkede estetik ameliyatla silikon taktıran binlerce kadını endişelendiren bu haber, kanser riskini de beraberinde getiriyor. 

Sanayi tipi malzemeyle yapılan silikonların patlama riskinin olduğu ve kansere yol açma ihtimali bulunduğu belirtildi. Olay geçen yıl, "Pip" yani "Poli İmplant Protez" adlı Fransız firmanın silikonları bilgisayar ve elektronik sanayinde kullanılan malzemeyle imal ettiğinin ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.


Ameliyat giderleri karşılanacak!

Fransa Sağlık Bakanlığı durumla ilgili endişe verici bir uyarı yaptı. Ülkede bu silikonlardan taktırdığı belirlenen 30 bin kadın, silikonları ameliyatla aldırmaya çağrıldı. Bakanlık, ameliyat giderlerinin karşılanacağını da açıkladı.

Ülkede bugüne kadar 9 kadına bu silikonla bağlantılı olarak kanser teşhisi konmuş kadınlardan biriyse hayatını kaybetmişti.

Fransa dışına da ihraç edildiği belirtilen silikonların İngiltere’de 50 bin kadının ameliyatında kullanılmış olabileceği tahmin ediliyor.




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