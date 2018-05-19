30 bin dolarlık saati çalan hırsız yakalandı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, bir otelin SPA bölümünün soyunma odasından 30 bin dolarlık saat ve 2 bin 500 TL çalan hırsız yakalandı.

Geçen ay Sapanca\'da bulunan bir otelin SPA bölümünde, müşterinin soyunma odasında bıraktığı 30 bin dolarlık saati ve 2 bin 500 TL parası çalındı. S.S. saati ve parasının çalındığı görünce, polise şikayette bulundu. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonucu hırsızın kimliğini belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla E.K. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklandı.

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