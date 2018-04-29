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BBC Türkçe

30 bin dolarlık düğünü iptal olunca yemeğe evsizleri çağırdı

ABD'de düğünü iptal olan 25 yaşındaki Sarah Cummins adlı kadın, 30 bin dolara mal olan 170 kişilik düğün yemeğine evsizleri çağırdı. Yemek menüsünde enginarlı ve Chardonnay krem soslu tavuk, sarımsaklı ekmek ve düğün pastası vardı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de bir kadın, organizasyonu için 30 bin dolar ödediği düğün iptal olunca, yemeğine evsizleri çağırdı.

Indiana eyaletinin Carmel kentinde yaşayan 25 yaşındaki Sarah Cummins, düğünü için Ritz Charles Oteli'nde salon tuttu.

Sarah Cummins'in düğünü iptal oldu. Ancak parası Cummins'e iade edilmedi.

Cummins bunun üzerine 170 kişilik düğün yemeğine, çevrede evsiz sığınaklarında kalan yoksulları çağırdı. Evsizler düğüne otobüslerle taşındı.

Yerel Indy Star'a gazetesine konuşan Cummins, düğünün neden iptal olduğunu açıklamadı.

Amerikalı kadın, "Çok sarsıldım. Herkesi aradım ve iptal edildiğini söyledim, ağladım, sonra biraz daha ağladım. Düğün için hazırlanan onca yemeğin çöpe gitmesinden çok rahatsız oldum" dedi.

Cummins düğün masraflarının çoğunu ödeyen ve yakında annesini kaybeden eski nişanlısı Logan Araujo'nun da bu çözüme katıldığını söyledi.

Indy Star'a konuşan Arajuo ise "Bu acılı ve zor bir zamanda Sarah'nın böyle düşünceli bir karar vermesinden ötürü mutluyum" dedi.

Yemeğe katılan Charlie Allen "Spor bir ceketim yoktu. Sanırım iyi görünüyorum. Çoğumuz için neye sahip olabileceğimiz ya da geçmişte nelere sahip olduğumuzu hatırlamamız için bu önemli" dedi.

Menüde enginarlı ve Chardonnay krem soslu tavuk, sarımsaklı ekmek ve düğün pastası vardı.

Düğün sonrası balayını geçirmek için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeyi planlayan Cummins, seyahate nişanlısı yerine annesi ile çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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