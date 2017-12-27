T24 LogoT24 Logo
Dünya

30 bebeğin hastalanmasına neden olan Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis'e soruşturma

Bağırsak enfeksiyonuna yol açan Salmonella bakterisi, özellikle bebeklerde ölümcül sonuçlar doğuruyor

27 Aralık 2017 08:36

Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis'in ürettiği süt tozlarında gıda zehirlenmelerine yol açan Salmonella bakterisi bulundu.

Euronews'te yer alan habere göre Lactalis'in ürettiği süt tozlarında gıda zehirlenmelerine yol açan Salmonella bakterisinin bulunması Paris savcılığını harekete geçirdi. Savcılık, Lactalis hakkında "istemsiz yaralama" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Resmi verilere göre, Ağustos ayından beri Lactalis'in süt tozu ürününü kullanan yaklaşık 30 bebek hastalandı.

Ürünler toplatılmıştı

Şirketin Mayenne fabrikasında üretildiği tespit edilen ürünler kısa sürede toplatıldı ancak şirket geçtiğimiz hafta Picot, Milumel ve Taranis markalarıyla satılan binlerce ton süt tozu için toplama kararı çıkardı.

Lactalis ile ilgili ilk suç duyurusu hasta olan bebeklerden birinin ailesi tarafından yapıldı. Benzer şikayetlerin sayısının artması bekleniyor.

Bağırsak enfeksiyonuna yol açan Salmonella bakterisi, özellikle bebeklerde ölümcül sonuçlar doğuruyor.

ETİKETLER

Lactalisfransasüt ürünleribakteri30 bebekçocuksavcıbulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24