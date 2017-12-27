30 bebeğin hastalanmasına neden olan Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis'e soruşturma

Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis'in ürettiği süt tozlarında gıda zehirlenmelerine yol açan Salmonella bakterisi bulundu.

Euronews'te yer alan habere göre Lactalis'in ürettiği süt tozlarında gıda zehirlenmelerine yol açan Salmonella bakterisinin bulunması Paris savcılığını harekete geçirdi. Savcılık, Lactalis hakkında "istemsiz yaralama" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Resmi verilere göre, Ağustos ayından beri Lactalis'in süt tozu ürününü kullanan yaklaşık 30 bebek hastalandı.

Ürünler toplatılmıştı

Şirketin Mayenne fabrikasında üretildiği tespit edilen ürünler kısa sürede toplatıldı ancak şirket geçtiğimiz hafta Picot, Milumel ve Taranis markalarıyla satılan binlerce ton süt tozu için toplama kararı çıkardı.

Lactalis ile ilgili ilk suç duyurusu hasta olan bebeklerden birinin ailesi tarafından yapıldı. Benzer şikayetlerin sayısının artması bekleniyor.

Bağırsak enfeksiyonuna yol açan Salmonella bakterisi, özellikle bebeklerde ölümcül sonuçlar doğuruyor.