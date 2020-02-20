Barolardan HSK'ya istifa çağrısı: Kavala kararını veren hakimlere soruşturma izni Anayasa'nın açık ihlalidir

Aralarında Ankara, Diyarbakır, Mardin ve Van barolarının da bulunduğu 30 baro ortak bir açıklama yayınlayarak Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini istifaya çağırdı. HSK'nın açık bir şekilde Anayasa ihliali yaptığı belirtilen açıklamada, "Gezi davası olarak bilinen yargılama sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında HSK tarafından soruşturma yapılmasına izin verildiği öğrenilmiştir. Beraat kararının hemen sonrasında kararı veren hakimler hakkında böylesi bir tasarrufta bulunulması tüm yargı görevi yapanlara açık bir gözdağıdır" ifadelerine yer verildi.

Yargı bağımsızlığını düzenleyen Anayasa'nın 138. maddesinin hatırlatıldığı açıklamada, HSK’nın Anayasa'nın açık hükmüne rağmen -daha önce başka örneklerde gördüğümüz üzere- verilen özellikle beraat kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunması benzer görev yapan mahkeme hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve Anayasa'nın açık ihlalidir" denildi.

Baroların yaptığı ortak açıklama şöyle:

"ANAYASA'NIN 138. MADDESİ YARGI BAĞIMSIZLIĞINI KATI BİR ŞEKİLDE DÜZENLEMİŞ; " Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, Kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" denilmiştir.

HSK’ nın ANAYASA'nın açık hükmüne rağmen -daha önce başka örneklerde gördüğümüz üzere- verilen özellikle BERAAT kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunması benzer görev yapan mahkeme hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması ve ANAYASANIN AÇIK İHLALİDİR. BU İHLALİN SİYASAL İKTİDARIN YÖNLENDİRMESİ İLE OLDUĞU İZLENİMİ İSE ÇOK DAHA VAHİMDİR.



Hukuk Devletinden bahsedilebilmesi için; Adil yargılanma hakkı, hakim ve savcı teminatı, doğal hakim ilkesi, masumiyet karinesi, düşünce ve ifade özgürlüklerinin yargı marifetiyle korunması, evrensel hukuk normları ile imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması gerekliğini bir kez daha vurgularız.

Bu çerçevede eğer HSK tarafından sadece verdikleri karar nedeniyle hakimler hakkında soruşturma izni verilmesi kararı alınmış ise bu kararı veren HSK Üyelerini istifaya davet ediyor, bu davetimizi tarihe not olarak düşüyoruz

Kamuoyu ile saygıyla paylaşırız."

Adana Barosu

Amasya Barosu

Ankara Barosu

Ardahan Barosu

Artvin Barosu

Aydın Barosu

Bilecik Barosu

Balıkesir Barosu

Bingöl Barosu

Burdur Barosu

Bursa Barosu

Çanakkale Barosu

Diyarbakır Barosu

Denizli Barosu

Düzce Barosu

Gaziantep Barosu

Hatay Barosu

Isparta Barosu

Kırklareli Barosu

Kocaeli Barosu

Manisa Barosu

Mardin Barosu

Mersin Barosu

Muğla Barosu

Ordu Barosu

Şanlıurfa Barosu

Tekirdağ Barosu

Tunceli Barosu

Van Barosu

Yalova Barosu