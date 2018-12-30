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Spor

30 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: "Avrupa'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik" "Kamplarda bilimsel çalışmalar yapıyoruz" (ÖZEL) Yasemin Adar: "Olimpiyat madalyasını alarak ilki başarmak istiyorum" "Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmem gerekiyor

30 Aralık 2018 12:31

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: \"Avrupa\'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik\"
\"Kamplarda bilimsel çalışmalar yapıyoruz\"

(ÖZEL) Yasemin Adar: \"Olimpiyat madalyasını alarak ilki başarmak istiyorum\"
\"Dünya Şampiyonası\'nda ilk 6\'ya girmem gerekiyor\"
\"Örnek olabilmek için gençlerle birlikte antrenman yapıyorum\"

(ÖZEL) Efraim Kahraman: \"Sporcunun antrenöre, antrenörün sporcuya güvenmesi lazım\"
\"Hedefimiz 2020 Olimpiyatları\'nda madalya almak\"
\"Altyapıda çok değerli sporcular var\"

- Süper Lig\'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019\'da başlayacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ 
13:00 Gaziantep Basketbol - İstanbul BBSK
15:15 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen
17:30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 
14:00 Beşiktaş - OGM Orman Gençlik
15:00 Samsun Canik Belediye - Adana Basketbol
16:30 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - İstanbul Üniversitesi

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