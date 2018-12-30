30 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: \"Avrupa\'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik\"
\"Kamplarda bilimsel çalışmalar yapıyoruz\"
(ÖZEL) Yasemin Adar: \"Olimpiyat madalyasını alarak ilki başarmak istiyorum\"
\"Dünya Şampiyonası\'nda ilk 6\'ya girmem gerekiyor\"
\"Örnek olabilmek için gençlerle birlikte antrenman yapıyorum\"
(ÖZEL) Efraim Kahraman: \"Sporcunun antrenöre, antrenörün sporcuya güvenmesi lazım\"
\"Hedefimiz 2020 Olimpiyatları\'nda madalya almak\"
\"Altyapıda çok değerli sporcular var\"
- Süper Lig\'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019\'da başlayacak.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13:00 Gaziantep Basketbol - İstanbul BBSK
15:15 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen
17:30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
14:00 Beşiktaş - OGM Orman Gençlik
15:00 Samsun Canik Belediye - Adana Basketbol
16:30 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - İstanbul Üniversitesi