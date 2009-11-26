30 araç sis nedeniyle birbirine girdi: 10 yaralı

T24 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 30 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımın tek yönlü sağlandığı yol trafiğe tamamen açıldı.



Edirne ile Çorlu arasında ulaşımın sağlandığı Sağlık Mahallesi'ndeki çevre yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasına karışan 30 araç, çekicilerle kaldırıldı.



Kaza sırasında ulaşıma kapanan, daha sonra ulaşımın tek yönlü olarak sağlandığı yol, çalışmanın ardından trafiğe tamamen açıldı.



Çorlu Devlet Hastanesi ile Özel Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Kazalarda yaralananlar: Birsen Kolsuoğlu, Mücahit Kolsuoğlu ve Sevgi Çelik, Fethiye Çavuşoğlu, Çorlu Devlet Hastanesi'nde, Ömer Özçelik, Kadir Güçlü, Bayram Mercan, Mustafa Tuğcu, Selçuk Uzun ve Kemal Demircan ise Çorlu Özel Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

