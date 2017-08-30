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Yaşam

30 Ağustos'ta İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlar

07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak

30 Ağustos 2017 12:07

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 95. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos 2017 tarihinde 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İşte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

Trafiğe Kapatılacak Güzergâhlar:

- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,
- D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,
- 10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi,
- Oğuzhan caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Sofular caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Halıcılar caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Akşemsettin caddesinden Vatan Caddesi girişi.

Alternatif Güzergâhlar:

- Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi.

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