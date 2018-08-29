30 Ağustos  “Zafer Konvoyu” ile kutlanacak

İSTANBUL, (DHA)- 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96. Yılı kutlamaları kapsamında İstanbul çok renkli ve anlamlı bir organizasyonun ev sahipliğine hazırlanıyor. Yarım yüzyılı devirmiş klasik otomobiller , İstanbul Park Formula 1 pistinde Türk bayraklarıyla konvoyu oluşturup, zafer turu atacaklar.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği ve Intercity Istanbul Park işbirliğinde gerçekleşecek etkinliğe 100’ün üzerinde klasik araç katılacak.1922 yılında işgal birliklerinden ülkemiz topraklarının, Dumlupınar’da gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi neticesiyle geri alınmasının 96.yılı, 5.5 kilometrelik Formula 1 pistinde oluşturulacak “Zafer Konvoyu” ile kutlanacak. Formula 1 pistinde atılacak turdan sonra klasik araçlar sahil yolu güzergahında Bağdat Caddesi üzerinden geçerek kutlama konvoyunu Kadıköy’de sonlandıracaklar.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organizasyonunda, Intercity İstanbul Park’ın destekleriyle gerçekleşecek etkinlikte, milli mücadelede birer mihenk taşı olmuş zaferlerin ve cumhuriyet kazanımlarıyla elde edilmiş milli bayramların; Türk ulusu var olduğu müddetçe en coşkulu şekilde kutlanması gerekliliğine dikkat çekilecek.

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