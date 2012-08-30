30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü. Büyük Zafer'in 90. yıldönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor.

Anıtkabir'deki tören Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, CHP Genel Başkan Vekili Adnan Keskin, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakulukçu, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, bazı bakanlar kurulu üyeleri ve diğer devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Törene kulağındaki rahatsızlık nedeniyle katılamayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e vekalet eden TBMM Başkanı Çiçek, Atatürk'ün mozolesine, üzerinde ''Cumhurbaşkanı'' yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı söylendi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cemil Çiçek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu.

Çiçek, şunları kaydetti:

''Aziz Atatürk, tarihimizin en önemli gurur günlerinden Büyük Zafer'in yıl dönümünde huzurunuzdayız. Büyük yokluklar içinde güçlü ordulara karşı Kurtuluş Savaşı'nda verdiğiniz mücadele milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Yüce milletimiz ve kahraman ordumuzla 30 Ağustos'ta muazzam bir destan yazdınız. Bizlere bu cennet vatanı ve cumhuriyeti miras bıraktınız. Bizler bu ülkenin her karış toprağı için ne bedeller ödendiğinin bilincindeyiz. Emanetiniz güvenilir ellerdedir. Emanetinize sonsuza kadar kararlılıkla sahip çıkacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bin yıldır etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olan milletimiz, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor. Aramıza nifak sokmak isteyenler tarihin her döneminde olduğu gibi hüsrana uğrayacaktır. Zafer Bayramı'nda millet olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.''



Cumhurbaşkanı Gül: Türk milleti için onur günü



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletlerin tarihlerinde çok önemli günler bulunduğunu, Türk milletinin de Büyük Zafer ile bağımsızlık inancı, hür ve müstakil yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini kaydetti.

Zafer Bayramı'nın Türk milleti için onur ve gurur günü olduğunu ifade eden Gül, Türkiye olarak hep birlikte kenetlenerek, bugünü kutlamanın mutluluğunu yaşarken, vatan için canını veren tüm şehitlere minnet duyduklarını, onları rahmetle ve şükranla andıklarını bildirdi.



Başbakan Erdoğan: Kardeşlik yücelsin



Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi, her türlü saldırıyı boşa çıkaran aziz milletimiz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle birlikte ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün, bizlere düşen, bütün imkânsızlıklara, bütün yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Barış içinde bir arada yaşama tecrübesini, tarihten tevarüs ettiği adalet ve eşitlik ilkesini Cumhuriyet'ini demokrasiyle taçlandırarak gösteren Türkiye, bugün bölgesinin üstün bir gücü ve istikrar unsuru olarak, bölgesel ve küresel barışa da değerli katkılar sağlamaktadır. İnanıyorum ki Türkiye, milletiyle bölünmez bir bütün olarak, bugün kardeşliğimize kasteden terör ve benzeri tüm tehditlerin üstesinden gelecek, çok daha parlak, çok daha aydınlık bir geleceğe kavuşacaktır.



Kılıçdaroğlu: Destan günüdür



30 Ağustos; ulusumuzu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin bir araya geldiği, yan yana, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı gündür. 30 Ağustos Zafer Bayramı hem Cumhuriyet'e ve demokrasiye açılan bir kapı, hem de çoğulculuğa ve çok sesliliğe giden yoldur. 30 Ağustos, Atatürk ilke ve devrimlerinin filizlenerek kök salmaya başlayacağı sürecin yolunu açan Zafer Bayramı'nın tarihe kaydedilişidir. Birlik ve beraberliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de bozmak isteyen bazı güçler olacaktır. Ancak bu güçlere karşı 90 yıl önce nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı mücadeleyi verme karar ve azmindeyiz. Milletimizi bölmek isteyen teröre karşı hep birlikte, kardeşliğimizi koruyarak mücadele edeceğiz.



Bahçeli: 30 Ağustos yeni düzenlemeyle tahrip edildi



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Geçtiğimiz yıldan itibaren milli gün, bayram ve haftalarla ilgili kutlamaların sulandırıldığı ve aşındırılmaya çalışıldığı herkesin malumudur. Bundan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları da ziyadesiyle nasibini almıştır. Unutulmamalıdır ki 30 Ağustos Zaferi, Türk ordusunun milletiyle tam olarak birleşmesinin ve bütünleşmesinin eseri olarak hepimizin haklı gururudur. Bu nedenle aziz milletimiz ahde vefasını göstererek 30 Ağustos Zaferi'nin manevi itibarını, temsilciliğini ve onurunu Türk ordusuna vermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM'nin hükmü şahsıyla veya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhurbaşkanlığı makamıyla nasıl içiçe geçmişse, 30 Ağustos Zafer kutlaması da düne kadar Genelkurmay Başkanlığıyla özdeşleşmiştir. Ne var ki bu durum geçtiğimiz yıl değiştirilmiş ve sözde yeni düzenlemeyle tahrip edilmiştir. Unutulmamalıdır ki Zafer Bayramı'ndaki tebrikat kabul makamının farklılaşması ne demokrasiye, ne sivilleşmeye, ne de özgürleşmeye hiçbir katkı sağlamayacak ve üstelik bunların gelişmesine de hizmet etmeyecektir.