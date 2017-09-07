30 Ağustos törenine katılmayan validen CHP'li başkana: Sana mı soracağız lan!

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılmadığı için eleştirdiği Vali Ersin Yazıcı'nın, Balıkesir'in Kurtuluş Günü olan 6 Eylül'de kendisine "Sana mı soracağız lan" dediğini öne sürdü. Vali Yazıcı iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki bugün İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek, Vali Ersin Yazıcı'nın 6 Eylül Kurtuluş Günü'nde kendisine "lan" ifadesiyle hakaret ettiğini iddia etti. CHP'li Biçki basın toplantısında Vali Yazıcı ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Vali Ersin Yazıcı, Rize'de, 642 bin TL'lik, yani eski parayla 642 milyarlık cipiyle gündeme gelmişti. Balıkesir'de de 30 Ağustos törenlerine katılmaması ve CHP İl Başkanı ile çekişmesi ile gündeme gelecek görünüyor. Sayın Vali'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na katılmamasını eleştirmiştim. Bugün bu açıklamadan rahatsızlığını belirten, ancak haddini aşan Sayın Vali'nin davranış şekli ile ilgili konuşacağım.

Vali yanına çağırdı

İstiklal Savaşı'nın zaferle taçlandığı 30 Ağustos törenlerine kim olursa olsun, vali de büyükşehir belediye başkanı da katılmak zorundadır. O gün vali hasta da olmayacak, izin de almayacak, rapor da kullanmayacak. Eğer siz 30 Ağustos gibi böylesine kutlu, Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli yer tutan bir törene katılmıyorsanız, 30 Ağustos'un idrakine varamamışsınız demektir. Sayın Vali de bu sözden rahatsız olmuş. 6 Eylül Kurtuluş Bayramı'nda protokol ile birlikte tören alanına gideceğimiz sırada valiye herkes 'Merhaba' derken, ben de 'Sayın valim merhaba" diye elimi uzattım. Önce yüzümü görmedi, elini uzattıktan sonra kafasını kaldırıp dikkatli baktı. Sonra, 'Başkan seninle sonra görüşeceğiz' dedi. Bir valinin bir il başkanını tehdit eder gibi 'Seninle sonra görüşeceğiz' demesi çok çirkindi. Daha sonra protokol yürümeye başladığında Sayın Vali, 'Başkan sen buraya gel' diye yanına çağırdı. Duymazlıktan geldim. Israr edince, yanına gittim. 'Bu açıklama ne demek, idrakine varamamak ne demek' diye sordu. 'Sizin o törene katılmanız gerekirdi, katılmıyorsanız idrakine varamamışsınız demektir' dedim. 'Ben izinli olamaz mıyım? İzin kullanamaz mıyım' dedi. 'O zaman izinli olduğunuzu ve gerekçesini benim gibi basın açıklamasıyla açıklarsınız' dedim. O zaman da 'Bu kuralları kim koyuyor' dedi. 'Bu kuralları Türkiye Cumhuriyetini kuranlar koyuyorlar' dedim. Bu kez 'Sana mı soracağız lan' diye karşılık verdi. Bazı milletvekilleri (CHP'li Ahmet Akın, AK Partili Kasım Bostan) yanımıza geldi, Vali yürüdü gitti, biz de tören alanına geçtik."

“Siyasete girsin”

Vali Yazıcı'nın tavrını eleştiren Biçki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vali Yazıcı, sanıyorum kendisini hala Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri zannediyor. Devlet adabını, devlet saygınlığını bilen bir vali memuruna bile böyle davranmaz, böyle hitap etmez. Sayın Vali'nin bu davranışı resmen kabadayı tavrıdır. Senin karşında senin bir memurun, bir çalışanın yok, senin karşında 300 bin oy almış, 30 bin üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı var, bunu iyi bileceksin. Eğer Vali Yazıcı, siyasetçilerle böyle laf dalaşına girecekse, siyasetçilerle tartışacaksa Cumhurbaşkanları'nın ifade ettiği gibi söylüyorum, o zaman bıraksın valiliği, gelsin siyaset yapsın." (DHA)