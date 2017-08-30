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30 Ağustos töreninde şehit annesini duygulandıran an

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

30 Ağustos 2017 15:32

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Töreni protokolde izleyen şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu\'nun annesi Fatma Fazlıoğlu, resmi geçit töreni sırasında göz yaşlarını tutamadı.
Valilik önündeki alanda yapılan törene Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile askerler katıldı. 2.5 ay önce Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman çavuş Soner Fazlıoğlu\'nun annesi Fatma ve babası Kamil Fazlıoğlu \'da töreni protokolde izledi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunması ile devam etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterilerinin sunulduğu törende asker ve polislerin katıldığı resmi geçit yapıldı. Şehit annesi Fatma Fazlıoğlu, önünden askerlerin geçişi  sırada gözyaşlarını tutamadı. Resmi geçidin ardından tören sona erdi. Tören sonunda şehidin yeğeni 5 yaşındaki Elif Su Fazlıoğlu kadın askere sarıldı.

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