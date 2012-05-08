30 Ağustos resepsiyonuna başörtüsü tayini

Ulusal Bayramlar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu Genelkurmay Başkanlığı'ndan Köşk’e verildi. Yasa Genelkurmay'ın tavsiyesiyle değiştirildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habrre göre; Ulusal Bayramlar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle verilen resepsiyonun ev sahipliği Genelkurmay’dan Çankaya Köşkü’ne geçti. Bu kararın alınmasıyla ilgili önerinin askerlerden gittiği öğrenildi. Asker, bu önerisiyle resepsiyonların düzenlendiği orduevlerine “türbanı” sokmadan konuyla ilgili yaşanan krizleri noktamış oldu.

Geçen yıl Orgeneral Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanlığı’na gelmesinin ardından, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu “terör olayları” gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu iptali, 29 Ekim’de Çankaya Köşkü’nde verilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu izlemişti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 23 Nisan’da verdiği resepsiyon ise “türban krizleri” ile ilgili yeni bir yol ayrımına gelinmesine neden oldu. Çiçek’in resepsiyon için eşli davet göndermesi ve Başbakan’ın bu davete eşli katılmasının ardından, “Ulusal Bayramlar Yönetmeliği” değiştirildi.

23 Nisan’dan sonra devletin zirvesini bir araya getirecek olan ilk resepsiyonun adresi de bu kapsamda Merkez Orduevi’nden Çankaya Köşkü’ne taşındı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun Köşk’te yapılması önerisinin askerlerden gittiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel geçen yılki 30 Ağustos törenlerinde de Genelkurmay Karargâhı’ndaki tebrigatların Başbakan yerine, “Başkomutan” sıfatı taşıyan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilmesi önerisini getirmişti. Özel, Yüksek Askeri Şûra ve Milli Güvenlik Kurulu’ndaki oturma düzeni ile 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrigatlarının kabul edilmesi konusunda da teklifin kendilerinden gittiğini belirtmişti.