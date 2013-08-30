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30 Ağustos Resepsiyonu ilk kez Köşk'te düzenleniyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü bugün tüm yurtta kutlanacak

30 Ağustos 2013 11:53

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Büyük Zafer'in 91. yıldönümü kutlanıyor. 30 Ağustos Resepsiyonu bu akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde ilk kez Çankaya Köşkü'nde verilecek. Muhalefet resepsiyona katılmayacak.

Ankara'daki kutlamalar Anıtkabir’de başlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Anıtkabir'de tören yapılacak.

Cumhurbaşkanı Gül, buradaki törenin ardından Çankaya Köşkü'nde tebrikleri kabul edecek. Daha sonra Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda 164. Dönem diploma ve sancak devir teslim töreni yapılacak, bu törene de Cumhurbaşkanı Gül, Meclis Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan katılacak.

Bu yıl Zafer Bayramı Resepsiyonu'na ilk kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ev sahipliği yapacak.

Çankaya Köşkü, resepsiyon için bin 600'e kişiye eşli davetiye gönderdi. Resepsiyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş katılmayacak.

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resepsiyon30 ağustoszafer bayramıçankaya köşkü

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