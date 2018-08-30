30 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

21:00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu\'nda 1-1\'in rövanşında sahasında Sırbistan ekibi Partizan\'ı ağırlayacak.



GALATASARAY\'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

19:00 Temsilcimiz Galatasaray\'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 2018-2019 sezonu grup kuraları çekilecek.

- Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde Kayserispor maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

- Bordo-Mavili ekipte Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.

BURSASPOR

14:30 Yeni transferler Iasmin Latovlevici, Santiago Vergini, Henri Saivet ve Tunay Torun için imza töreni düzenlenecek.

19:00 Yeşil-beyazlılar, U21 Takımı ile antrenman maçı yapacak.

UEFA Avrupa Ligi\'nde Play Off karşılaşmaları tamamlanacak.

2 TÜRK ATLET ELMAS LİGİ\'NDE

Milli atletler Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar, Zürih\'te gerçekleştirilecek Elmas Lig\'in final etabında piste çıkacaklar.

Ramil Guliyev 200 metrede, Yasmani Copello ise 400 metre engellide mücadele edecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.