30 Ağustos, Ortaca'da Moğollar konseriyle kutlandı

Cihan KAYA/ORTACA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde düzenlenen etkinlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası kapsamında Moğollar konseri ve 2\'NCİ Uluslararası Halk Dansları Şenliği yapıldı.

Ortaca Ahmet Ateş Stadı\'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası törenine; Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Mehmet Serkaya, bazı sivil toplum kuruluşları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Konuşma yapan Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Yurtta Sulh Cihanda Sulh\' sözünü vurguladı. Etkinliğe Moğolistan, Yakutistan gibi uluslararası halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Ata Folklor ve OFAD gibi yerli gruplar da konser verdi.

MOĞOLLAR COŞTURDU

Halk oyunları ardından Türk Rock Müziği grubu Moğollar, hayranlarının karşısına çıktı. Her yaş grubunun ilgisini çeken Moğollar, sevgi tezahüratlarıyla karşılandı. Grup, sevilen besteleriyle Ortacalı hayranlarını coşturdu. Yüzlerce kişi, grubun şarkısına eşlik etti. Konserin ilerleyen dakikalarında Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Moğollar\'a plaket hediye etti. Plaket töreninin ardından yaklaşık 2 saat sahnede kalan Grup, keyifli dakikalar yaşattı.

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