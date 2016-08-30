30 Ağustos İngiltere basın özeti

İngiltere basınında Fransa'yla yaşanan göçmen krizi anlaşmazlıkları manşetlerde yer alıyor.

Daily Telegraph gazetesi, bugün Paris'te Fransız mevkidaşıyla görüşecek olan İngiltere içişleri Bakanı Amber Rudd'ın iki ülke arasındaki iltica anlaşmalarının revize edilmesi önerisini reddedeceğini yazıyor:

"Toplantı İngiltere'deki referandumda AB'den çıkılması yönünde alınan karar sonrası Fransa'da bazı siyasilerin İngiltere'yle olan iltica anlaşmalarının gözden geçirilmesi çağrılarının ardından gerçekleşiyor.

"2003'te imzalanan Le Touquet anlaşmasına göre Fransa topraklarında görev yapan İngiliz emniyet birimleri, iltica başvurularını Fransa'da değerlendirip karara bağlayabiliyor.

"Daily Telegraph'a bilgi veren kaynaklar İçişleri Bakanı Rudd'ın sınır kontrolleriyle ilgili anlaşmaları müzakereye açmaktan yana olmadığını ifade etti.

"Anlaşmanın revize edilmesi durumunda binlerce göçmene iltica başvurusu yapabilmek için İngiltere'ye gelme imkanı doğabilir."

Times gazetesindeyse, İçişleri Bakanı Rudd'ın bugünkü toplantıda Fransa'ya 'Eğer iltica anlaşmalarını iptal ederseniz istihbarat işbirliğini keseriz' diyeceği aktarılıyor:

"Kuzey Fransa yerel yönetimi, İngiltere'nin Le Touquet anlaşmasında revizyona direnmesi durumunda anlaşmanın tamamen askıya alınmasını öneriyor.

"Ancak İngiliz diplomatlar, iltica anlaşmalarının güvenlik alanındaki işbirliklerini de kapsayan ikili ilişkilerin küçük bir parçası olduğunu ifade ederek üstü örtülü bir tehditte bulundu.

Guardian gazetesinin manşetindeyse, milyonlarca dolarlık Birleşmiş Milletler yardım fonunun yıllardır uluslararası yaptırımlara tabi olan Suriye hükümetine gönderildiği ifade ediliyor:

"Birleşmiş Milletler, yardım programı kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yakın kişilere milyonlarca dolarlık kaynak aktardı.

"Guardian'ın araştırmaları, hem ABD hem de AB'nin yaptırım listesinde bulunan şirketlerin ve işadamlarının BM'den yüklü miktarda fon aldığını ortaya koyuyor.

"BM'nin kaynak aktardığı vakıflardan birisinin kurucusu Beşar Esad'ın karısı Esma Esad. Bir diğeriyse Esad'ın yakın dostu Rami Makluf.

"BM'den yapılan açıklamada yardım programı paralarının sadece hükümetin onay verdiği kuruluşlara gönderilebildiği ifade ediliyor ve paraların gerçekten amacına uygun harcanması için BM'nin elinden geleni yaptığı vurgulanıyor.

"Ancak BM'yi eleştirenler yardım paralarının sadece Esad yanlılarının çıkarına kullanıldığını ve yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan Suriye iç savaşının mimarı Beşar Esad rejiminin BM kaynaklarıyla koltuğunu salama almaya çalıştığını söylüyor.