30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yurdun dört bir yanında coşku dolu etkinlikler düzenleniyor. Askerin ilk ziyaret ettiği yer yine Anıtkabir oldu.



Zafer Bayramı dolayısıyla ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi.Tören, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve askeri erkanın Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.



Orgeneral Başbuğ, Atatürk'ün mozolesine üzerinde “Türk Silahlı Kuvvetleri” yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.



İstanbul'un kalbi Taksim'de kutlama



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Orgeneral Başbuğ ve törene katılanlar Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törende ise, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile üniversiteler, siyasi partiler, yargı organları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı.



1. Ordu Komutanı Orgeneral Saygun, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.