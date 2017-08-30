T24 LogoT24 Logo
Spor

30 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 10

30 Ağustos 2017 12:07

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
10.30-18.30 A Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar çalışmalarını Milli futbolcularından yoksun sürdürecek.

AT YARIŞI
08.30 Uluslararası At Yarışı Festivali\'nde koşacak yabancı atlar İstanbul\'a getirilecek.

TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KARŞILAŞMALARI
13:30 1461 Trabzon - Arsinspor  
13:30 Sinopspor - Erbaaspor  
15:00 Ofspor - Yomraspor  
15:00 Bayburt Grup Özel İdare - Pazarspor  
15:00 12 Bingölspor - 24 Erzincanspor  
15:00 Siirt İl Özel İdare - Batman Petrolspor  
15:00 Cizrespor - Yüksekova Belediyespor  
15:30 Düzcespor - Kocaelispor  
15:30 Payasspor - Kırıkhanspor  
15:30 Osmaniyespor FK - Erzin Belediyespor  
15:30 Kayseri Erciyesspor - Nevşehirspor GK  
15:30 Yeni Altındağ Bld. - Bartınspor  
15:30 Ankara Demirspor - Ankara Adliyespor  
15:30 Yozgatspor 1959 FK - Çorum Belediyespor  
16:00 68 Aksaray Bld.- Kozan Belediyespor  
16:00 Bayrampaşa - Halide Edip Adıvar SK
16:00 Anadolu Bağcılar SK - Çatalcaspor  
16:00 Darıca Gençlerbirliği - Gölcükspor  
16:00 Tekirdağspor - Ergene Velimeşe  
16:00 Orhangazi Belediyespor - Altınova Belediyespor  
16:00 Tire 1922 - Turgutluspor  
16:00 Manisa BBSK - Bergama Belediyespor  
16:00 Bucak Bld.Oğuzhan - Kemerspor 2003  
16:00 Sultanbeyli Belediyespor - Büyükçekmece Tepecikspor  
16:00 Tavşanlı Linyitspor - Kızılcabölükspor  
16:30 Muğlaspor - Aydınspor 1923  
18:30 Tarsus İdman Yurdu - Karaköprü Belediyespor  
19:00 Karacabey Birlikspor - Yeşil Bursa

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MİLLİ FUTBOL TAKIMI 10Milli Takım UkraynaBEŞİKTAŞ 18SiyahbeyazlılarMilliAT YARIŞI 08Uluslararası At Yarışı FestivaliTÜRKİYE KUPASITUR KARŞILAŞMALARI 1330TrabzonArsinsporSinopsporErbaasporOfsporYomrasporBayburt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24