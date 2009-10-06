3 zor bölgeyi eritin

Çoğu kadının problemi olan kalça, karın ve bacak bölgelerindeki kilolardan kurtulmak için işte size bir kaç öneri.



Bacak

Yan pozisyonda avuç içinizle yerden destek alarak havaya kalkın. Kolunuzun kırık olmamasına dikkat edin. Sol ayağınız üzerinde yukarda olduğunuz pozisyonda sağ bacağınızı ilk yukarı ve aşağı hareket ettirin. Bu hareketle bacaklarınızın sıkılaştığını ve diğer tüm kaslarınızın çalıştığını hissedeceksiniz. Hareketi 15 kez tekrar edin.



Kalça

Düz bir şekilde yere sırtüstü uzanın. Ayaklarınızı omuz hizasında açın ve kollarınızı iki yanıza alın. Bacaklarınızı dizden kırarak kalçanızı yerden havaya kaldırın. Bu hareketi yaparken, karın kaslarınızı da sıkın. Kalçanızı yere indirİrken nefes verin. Hareketi 15 kez tekrar edin.



Hangi vücut yapısına sahipsiniz?

Vücut hatlarınızı belirleyin ve beslenmenizi de ona göre ayarlayın. Doğru besinleri doğru zamanda alarak vücudunuzdaki fazlalıklardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.



Kum saati Büyük göğüs, geniş kalçalar ve ince bir bel

Öneri: Şekeri mutlaka azaltmalısınız. Eğer şekerli içeceklerden ve aburcuburlardan vazgeçemiyorsanız, miktarını azaltın veya aspartam içerikli tatlandırıcıları tercih edin.



Piramit

Yağ depoları belden aşağı yoğunlaşmış. Üst gövde ise son derece ince.

Öneri : Daha çok süt ürünleri tüketmelisiniz. Bunu arada sırada sabahları bir kase yoğurt yiyerekte yapabilirsiniz.



Top

Göbekli. İnce kollar ve ince bacaklar.

Öneri : Çok fazla karbonhidrat tüketiyorsunuz. Ekmekten vazgeçin demiyoruz, ama azaltmanızda fayda var. Arada sırada öğle yemeklerinde balık ve et yemeye özen gösterin.



Geniş gövde

Geniş ve büyük göğüslü bir üst gövde. Buna ek olarak dar bir kalça ve ince bacaklar.

Öneri : Büyük ihtimalle albümin içerikli yiyecekleri çok seviyorsunuz. Et tüketimini haftada iki veya üçe indirmelisiniz. Öğle yemeklerinde bol bol sebze tüketmeye de özen gösterin.

