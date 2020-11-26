3 yıllık zirveyi gören Bitcoin'de sert düşüş: 17,860'a kadar geriledi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,342 dolar ile yaklaşık 3 yılın zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 2.46 düşüşle 17,860.75 dolar düzeyine geriledi. Haftalık getirisi sıfırlanan Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 331.39 milyar dolar düzeyine indi.

Analistlere göre Bitcoin'deki hızlı düşüşte, altcoin'lerin yükselişi, fazla değerlenen adres sayısındaki artış ve yüksek fonlama oranları etkili oldu. Bazı alternatif kripto paraların (altcoin), son günlerde keskine benzer gelişmeler yaşandığına dikkat çekiyor.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 5.07 düşüşle 17,860.75 dolar,

2.Ethereum yüzde 9.14 düşüşle 532.63 dolar,

3.XRP yüzde 13.26 düşüşle 0.56 dolar,

4.Tether yüzde 0.01 düşüşle 1.00 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 14.51 düşüşle 289.23 dolar,

6.Litecoin yüzde 10.67 düşüşle 77.52 dolar,

7.Chainlink yüzde 16.24 düşüşle 12.75 dolar,

8.Polkadot yüzde 8.60 düşüşle 5.03 dolar,

9.Binance Coin yüzde 8.91 düşüşle 29.94 dolar,

10.Cardano yüzde 15.87 düşüşle 0.13 dolardan işlem görüyordu.

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