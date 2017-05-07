3 yıllık esaret sona erdi

Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından 3 yıl önce kaçırılan kız çocuklarından 82'si bugün evlerine dönüyor. Nisan 2014'te eğitim gördükleri yatılı okuldan gece yarısı düzenlenen bir baskınla kaçırılan 276 kız çocuğundan 82'si serbest bırakıldı.

Chibok'lu kızların özgürlüğü karşılığında Nijerya hükümeti, tutuklu olan bazı Boko Haram militanlarını serbest bıraktı. Örgütle varılan anlaşma çerçevesinde kaç Boko Haram üyesinin özgür kaldığı ise açıklanmadı.

82 kızın serbest bırakılmasıyla Boko Haram'ın rehin tuttuğu kız çocuklarının sayısı 114'e düştü. Kız öğrencilerden bazıları kaçmayı başarmış, 20’den fazlası da Ekim ayında müzakereler sonucu özgürlüğüne kavuşmuştu.

Uluslararası toplum seferber oldu

3 yıldır Boko Haram esareti altında olan ve bazıları örgüt üyeleriyle evlendirildiği açıklanan 276 kız çocuğunun serbest bırakılması için çok sayıda kuruluş devreye girmişti.

82 kız öğrenci için yürütülen pazarlıklara İsviçre hükümeti ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de dahil olduğu açıklandı.

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama da düzenlenen "Bring Back Our Girls" (Kızlarımızı Geri Getirin) adlı kampanyaya destek veren isimler arasındaydı.

Boko Haram nasıl bir örgüt?

180 milyonu aşan nüfusla Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olan Nijerya, 2009 yılından bu yana Boko Haram terörüyle mücadele ediyor.

İsmi "Batılı eğitim haram" anlamına gelen örgüt, Kamerun, Çad ve Nijer'de de faaliyet gösteriyor.

Örgütün, terör eylemleri sonucu şu ana kadar 20 bin kişinin öldüğü, 2 milyon kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Nijerya'da İslam devleti kurmak isteyen örgüt, 2015 yılında IŞİD'e bağlılık yemini etmişti.

Kurulduğu 2002 yılından bu yana yüzlerce kız çocuğu ve kadını kaçıran Boko Haram, tutsaklarını seks köleliğine ve örgütün üyeleriyle evlenmeye zorluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/AP,ÖA/BW