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Spor

3 yıldızlı formaların fiyatları belli oldu

“Başkan olarak her yıl 5 bin civarında formayı ben alıyorum”

05 Temmuz 2017 22:45

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni sezonda formaların fiyatlarının ne kadar olacağını açıkladı. Orman, ”Yeni sezon formalarının fiyatları 42 Euro civarında” dedi.

Orman, şunları söyledi:

“Yeni sezon formalarının fiyatları 42 Euro civarında. Avrupa'dakiler 85 Euro. Bu fiyatlar Adidas ile birlikte belirleniyor. Geçen seneki enflasyona bakınca yüzde 8 artış olmuş. Türkiye koşullarında pahalı gelebilir ama güzel yemek pahalı oluyor. Başkan olarak her yıl 5 bin civarında formayı ben alıyorum."

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