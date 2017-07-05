3 yıldızlı formaların fiyatları belli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni sezonda formaların fiyatlarının ne kadar olacağını açıkladı. Orman, ”Yeni sezon formalarının fiyatları 42 Euro civarında” dedi.

Orman, şunları söyledi:

“Yeni sezon formalarının fiyatları 42 Euro civarında. Avrupa'dakiler 85 Euro. Bu fiyatlar Adidas ile birlikte belirleniyor. Geçen seneki enflasyona bakınca yüzde 8 artış olmuş. Türkiye koşullarında pahalı gelebilir ama güzel yemek pahalı oluyor. Başkan olarak her yıl 5 bin civarında formayı ben alıyorum."