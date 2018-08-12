3 yıldır süren kan davası, barış yemeğiyle sona erdi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı iki köyün sakinleri arasında, 2015 yılında hayvan otlatma yüzünden çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası, binlerce kişinin katıldığı barış yemeğiyle sona erdirildi. Taraflar, Kur\'an-ı Kerim\'in altından geçip, \'barış yemini\' ettikten sonra \'barış güvercini\' uçurdu.

Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde oturan Kaya ile Derik ilçesine bağlı Zeytinpınar Mahallesi Susamlı mezrasında yaşayan Özyılmaz aileleri arasında, 19 Nisan 2015 tarihinde, hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaşamını yitirdiği kavga sonrası Kaya ve Özyılmaz ailelerinin fertleri arasında kan davası başladı. Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) ile Metina aşiretinin lideri Mehmet Şerif Temelli\'nin yoğun çabalarıyla 3 yıldır aralarında kan davasının sürdüğü aileler barışmaya ikna edildi. Aile fertleri arasındaki kan davası, barış yemeğiyle sona erdirildi.

1 TON AĞIRLIĞINDA 3 DANA KESİLDİ

Mazıdağı ilçesinin Balpınar mezrasında verilen barış yemeği için köy meydanında 12 büyük çadır kuruldu. Binlerce kişinin katıldığı barış yemeğinde taraflar, Kur\'an-ı Kerim\'in altından geçerek, \'barış yemini\' edip, kan davasına son verdiklerini beyan etti. Taraflar ardından \'barış güvercini\' uçurdu. Yemek için 1 ton ağırlığında 3 dana kesildi. Barış yemeği, davetlilere verilen ve 3,5 ton etin kullanıldığı yemekle sona erdi.

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