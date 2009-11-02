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Yaşam

3 yıldır sürekli kilo kaybediyor

Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan Mustafa Yılmaz (29), üç yılda 115 kilodan 55 kiloya düştü.

02 Kasım 2009 02:00

Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan Mustafa Yılmaz (29), üç yılda 115 kilodan 55 kiloya düştü.

Üç yıldır her gün kilo kaybeden Yılmaz’ın hastalığının sırrı çözülemedi. Adanalı Yılmaz Hürriyet’e şunları söyledi: “10 yıl önce karnımda ve kemiklerimde ağrılar oldu, ancak önemsemedim. Yıllar geçtikçe ağrılarım arttı. Doktor doktor gezmeye başladım. Kimse sebebini bulamadı. Beş yıl sonra bir profesör kene ısırmasından kaynaklanan bir hastalık olduğunu söyledi. İlaçlar verdi. Ağrılarım daha da arttı. Son 3 yıldır ağzıma bir parça ekmek dahi olsun koyamadım. Katı yiyecekler midemde ve bağırsaklarımda kanamaya neden oluyor. Büyük acı veriyor.”

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