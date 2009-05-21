T24 LogoT24 Logo
Magazin

3 yıldır pitonuyla uyuyor

Merve İldeniz, 'Orada Neler Oluyor'da 3 yıldır beslediği piton yılanı Kaşkol ile geceleri birlikte uyuduğunu söyledi.

21 Mayıs 2009 03:00

10 yıl önce Bodrum-Bitez'e yerleşen, yarın vizyona girecek 'Hadi Gari Cumhur'un başrol oyuncusu Merve İldeniz, 'Orada Neler Oluyor'da 3 yıldır beslediği piton yılanı Kaşkol ile geceleri birlikte uyuduğunu söyledi.


Merve İldeniz "Kaşkol artık evcilleşti diye düşünürken beni 3 kez soktu. Ona haftada bir gün süt banyosu yaptırıyorum. Bahçeden yakaladığım fare ve böceklerle besliyorum. Yazın havuzda birlikte yüzüyoruz.

Tek sorun arkadaşlarımın evime gelmek istememesi. Kaşkol'u kanepenin üzerinde görenler çığlık çığlığa kaçıyor" dedi.



'Hadi Gari Cumhur'un yönetmeni Harun Özakıncı ise "Başrol için bir deli arıyordum. Merve de karar kaldım. Kaşkol ile yaşaması deli olması için yeterli değil mi?" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24