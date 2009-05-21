3 yıldır pitonuyla uyuyor

Merve İldeniz "Kaşkol artık evcilleşti diye düşünürken beni 3 kez soktu. Ona haftada bir gün süt banyosu yaptırıyorum. Bahçeden yakaladığım fare ve böceklerle besliyorum. Yazın havuzda birlikte yüzüyoruz.Tek sorun arkadaşlarımın evime gelmek istememesi. Kaşkol'u kanepenin üzerinde görenler çığlık çığlığa kaçıyor" dedi.'Hadi Gari Cumhur'un yönetmeni Harun Özakıncı ise "Başrol için bir deli arıyordum. Merve de karar kaldım. Kaşkol ile yaşaması deli olması için yeterli değil mi?" dedi.