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Dünya
Deutsche Welle

3 yılda 484 sivil öldü

ABD, IŞİD'e yönelik operasyonlarda 3 yıl içerisinde 484 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nisan ve Mayıs dönemi sivil kayıpların en yüksek olduğu ay olarak kayıtlara geçti.

03 Haziran 2017 14:01

Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Irak ve Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonlarda 3 yılda 484 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada 21 bin 35 hava operasyonu düzenlendiği, bu operasyonların yüzde 0.27'sinde sivil kayıp yaşandığına dair güvenilir bilgi olduğunu aktardı.

Ancak Pentagon'un açıkladığı rakam, Irak ve Suriye'deki çatışma ve operasyonları yakından izleyen insan hakları örgütlerinin verilerine kıyasla oldukça düşük.

Yerel kaynaklardan bilgi toplayan Londra merkezli Airwars adlı örgüte göre, hava operasyonlarının başladığı 2014'ten bu yana IŞİD'e karşı operasyonda 3 bin 800 sivil öldü.

Suriye'deki iç savaşta en ağır sivil kayıp

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Nisan ve Mayıs ayları arasında Suriye'de 225 sivil hayatını kaybetti. Bu dönemin sivil kayıpların en yüksek olduğu ay olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

Londra merkezli olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin, Suriye'ye yönelik verileri farklı bağımsız kaynaklarca teyit edilemiyor. Örgüt verilerini, Suriye'deki savaşçı ağı ve doktorlar üzerinden sağlıyor.

17 Mart'ta Musul'da IŞİD'in keskin nişancılarına yönelik ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu 105'ten fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası Uluslararası Af Örgütü koalisyon güçlerini sivil ölümlerini engellemek için yeterli önlem almamakla suçlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/ÖA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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