3 yılda 143 milyar liralık ihale gizli usulle verildi

2019, 2020 ve 2021 yıllarında 75 şirket, kara ve demiryolu ile diğer altı-üst yapı inşaatlarını içeren toplam 201 milyar liralık ihale aldı. Söz konusu ihalelerin 143 milyar liralık kısmı olağanüstü haller için öngörülen ve davet usulü olan 21/b ihale yöntemiyle gerçekleştirildi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre söz konusu usulle ihale alan şirketler ve ihale tutarları şöyle; Taş yapı, 28 milyar 375 milyon lira, ERG, 19 milyar 186 milyon lira, Özkar, 19 milyar 15 milyon lira, Doğuş, 18 milyar 639 milyon lira, Çelikler,18 milyar 281 milyon lira, Yapı ve yapı 16 milyar 192 milyon lira, Kalyon 15 milyar 477 milyon lira, Rec uluslararası 8 milyar 544 milyon lira, Kolin 7 milyar 967 milyon lira, Özaltın 4 milyar 268 milyon lira, Cengiz 3 milyar 552 milyon lira, Gülermak 3 milyar 111 milyon lira, Limak 2 milyar 705 milyon lira, YDA 2 milyar 277 milyon lira, Söğüt 2 milyar 55 milyon lira, Mustafa Ekşi 1 milyar 869 milyon lira, Yapı Merkezi 1 milyar 763 milyon lira, Met-Gün 1 milyar 689 milyon lira, Makyol 1 milyar 675 milyon lira, İSPA 1 milyar 611 milyon lira, Gürbağ 1 milyar 437 milyon lira, Ermit-özge 1 milyar 189 milyon lira, Ekşioğlu-Ahes 1 milyar 188 milyon lira, RSY 1 milyar 133 milyon lira, Yıldızlar 1 milyar 91 milyon lira.

Sayıştay'dan uyarı

Sayıştay’ın denetim raporlarında, 21/b maddesinin yasaya aykırı şekilde kullanılması nedeniyle bazı ihalelerin Danıştay ve idare mahkemeleri tarafından iptal edildiği vurgulanarak “Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesindeki şartların ve ivedilikten kastın, sadece ihalenin çabuk sonuçlandırılması değil, ihale konusu işin acilen bitirilmesi olarak anlaşılması gerektiği belirtilmiştir” değerlendirmesi yapılıyor.