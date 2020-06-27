3 yıl sonra ikinci kez 4 milyonluk ikramiyenin sahibi oldu

ABD'deki piyangoda çıkma ihtimalinin son derece az olduğu loto ikramiyelerini ikinci kez kazanan adam tarihe geçti. ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Mark Clark, 3 yıl aradan sonra ikinci kez 4 milyon dolarlık piyangoyu kazandı. Clark, "Tek seferde milyonlar kazanacağınızı düşünmezken bunun iki kez olacağını asla düşünmüyorsunuz" dedi.

3 yıl önce benzin istasyonundan aldığı bir biletten de 4 milyon dolar kazanan 50 yaşındaki Clark, ''Tam olarak ne hissettiğimi kelimelere dökmek zor" şeklinde konuştu.

Babasının kendisine 10 yıl önce verdiği madeni parayla bileti kazıdığını söyleyen Clark, “Bazı sağlık nedenlerinden dolayı yaklaşık bir yıl önce onu kaybettik. Bu paranın bunu kazanmamı sağladığını düşünüyorum” dedi. Eski sessiz hayatına geri döneceğini söyleyen Clark, "Babam ve ben hep birlikte balık tutuyorduk ve harika anılara sahiptik, piyangoyu kazanmam da balık tutmaya, oğlum ve ailemle zaman geçirmeme yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.