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Yaşam

3 yıl sonra dava açıldı

Antalya’da üç yıl örnce fırtınada çatısı çöken alışveriş merkezinde üç yaşındaki Merve'nin ölümüyle ilgili sorumlular hakkında

02 Mayıs 2009 03:00

Antalya’da fırtınada çatısı çöken Kipa Alışveriş Merkezi’nde üç yaşındaki Merve Taş’ın ölümüne, yedi kişinin yaralanmasına neden olan olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra sorumlular hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı Seyfullah Öselmiş, iddianamesinde bilirkişi raporuna göre olayın yağan yağmur sularının mağazanın çatı kısmında birikmesi ve suyun ağırlığına dayanamayan bina içindeki çelik konstrüksiyonun devrilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

İddianamede, “Tesisin sıhhi tesisat, rögar bağlantısı ve foseptiği vb. kontrol edenlerin ve yapı kullanma iznini düzenleyenlerin kontrol ve denetimde gerekli özen ve titizliği göstermediği belirlenmiştir” denildi.

İddianamede Kepez Belediyesi İmar İşleri görevlileri Hülya Kemal, Adnan Nizam, Hatice Yıldırım, Mehmet Arat ve Hasan Can, “taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla 3’er yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası ve tüm kamu görevlerinden men edilmeleri istemiyle yargılanmaları talep edildi.

Sanıklar, önümüzdeki günlerde 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

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