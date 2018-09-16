3 yıl şartı kaldırılmıştı; eski MEB Müsteşarı iki ay önce profesör bugün rektör oldu!

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karar ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne iki ay önce profesörlük alan eski MEB müsteşarı Yusuf Tekin atandı. Rektör olmak için üç yıl profesör olarak çalışma şartı 2 gün önce kaldırılmıştı.

Çeşitli kurumlardaki atama kararları bugün yayınlanan Resmi Gazete’de duyuruldu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Yusuf Tekin iki ay önce profesörlük ünvanı almıştı. Tekin böylece yeni uygulama ile profesörlük ünvanı aldıktan sonra en hızlı rektörlüğe getirilen isim oldu.

Rektör olabilmek için profesör olma şartı 10 Temmuz’da yayınlanan 703 numaralı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kaldırılmış, tepkilerin ardından 16 Temmuz’da karardan geri adım atılmıştı. Ancak Resmi Gazete’de 13 Eylül günü yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olabilmek için gerekli en az üç yıl profesör olarak görev yapma şartı kaldırılmış ve bir akademisyenin profesör unvanı alır almaz rektör olabilmesinin önü açılmıştı.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre diğer atamalar şöyle oldu: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı’na Ahmet Koca atandı. Lüksemburg nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Haluk Ilıcak, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu merkeze alındı.

Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’ne Ömer Gücük, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Mehmet Hakan Olcay, Teftiş Kurulu Üyeliği’ne Bekir Uysal, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na Gül Büyükerşen ve Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Esin Çakıl getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı.