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3 yıl önce güçlendirme çalışması yapılan okulun duvarları çatladı

2010 yılında güçlendirme çalışması yapılan ve dere yatağında bulunan Sarıyer Ortaokulu'nda duvarlar çatladı, bodrum katını su bastı

08 Ocak 2015 18:28

Sarıyer’de dere yatağında bulunan ve 2010 yılında güçlendirme çalışması yapılan Sarıyer Ortaokulu'nda sağanak yağış nedeniyle bodrum katı su basarken, okul duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

Dere yatağında bulunan ve daha önce de aynı sorunlarla karşılaşılan okulda, bodrum kata dolan su vidanjörlerle çekildi. Su baskınından ötürü bodrum katın duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Okulun bodrumu, sığınak ve toplantı salonu kullanılamaz hale geldi.

 

Öğrencileri ve öğretmenleri korkutan çatlaklar

 

Evrensel gazetesinin haberine göre, ‘İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’ tarafından 2010 yılında güçlendirme çalışması yapıldığı belirtilse de okulun bodrum katında ve okulun duvarlarında oluşan derin çatlaklar demir profillerle kapatılmaya çalışılıyor.

Duvarlarda oluşan çatlaklardan korktuğunu söyleyen öğrenciler yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyor. Ayrıca okulun bodrumundan yüzeye çıkan yağmur sularıyla birlikte oluşan nem kokusundan hem öğrenciler hem de öğretmenler rahatsızlık duyuyor.

 

Başvurular yanıtsız

 

2010 yılında güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen okulun 4 sene içerisinde kullanılamaz hale gelmesi velileri de şaşırttı. Bu tür sorunlarla sürekli karşı karşıya geldiklerini belirten okul yönetimi ise yetkili kurumlara yapılan tüm başvuruların cevapsız kaldığını söyledi.

 

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