3 yıl bağırsağında pensle yaşadı

Konya'da bir kadının 3 yıl önceki ameliyat sırasında bağırsağında unutulduğu iddia edilen pens, Konya Numune Hastanesinde ameliyatla alındı.

Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan Gülten Yaşar (39), karnında uzun süredir devam eden şiddetli ağrılardan sonra makatından bir metal parçasını düştüğünü söyleyerek, Akşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

Röntgen çekilmesi sonucu, Yaşar'ın bağırsağında pens adı verilen ameliyat aleti olduğu ortaya çıktı. 4 gün önce Konya Numune Hastanesinde ameliyata alınan Yaşar'ın karnından, pensin kalan parçası da çıkarıldı.

Yaşar, 2005 yılında karaciğerindeki kistin alınması için Meram SSK Hastanesine ameliyat edildiğini ifade etti.

Ameliyatın ardından ağrılarının arttığını belirten 2 çocuk annesi Yaşar, kontrol için yeniden aynı doktora gittiğini ancak ameliyatı yapan doktorun bu ağrıların normal olduğunu belirterek kendisine ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar verip gönderdiğini kaydetti.

İlaçları yaklaşık 3 yıl kullandığını ifade eden Yaşar, ameliyatla bağırsağından çıkarılan pensin 3 yıl önceki ameliyat sırasında karnında unutulduğunu ileri sürdü.

Gülten Yaşar'ın eşi Musa Yaşar ise eşinin 3 yıldır rahatsız olmasından dolayı ev işleriyle kendisi uğraştığı için işine gidemediğini ifade etti. Yaşar ailesi, haklarını yasal yollardan arayacaklarını söyledi.