'3 yıl aranın ardından ABD'den süt ithal edileceği' iddiasına bakanlıktan açıklama: İthalat hiç durmadı

ABD'den 3 yıl aranın ardından yeniden süt ithalatı yapılacağına ilişkin haberlere Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık söz konusu iddiaların doğru olmadığını, süt ürünleri ithalatının öteden beri yapıldığını bildirdi.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberinde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) raporuna göre üç yıldan beri sertifika sorunu nedeniyle yapılamayan süt ürünleri ithalatının bu sorunun çözülmesi ile yeniden başlayacağı öne sürülmüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, söz konusu habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "ABD 'den sütürünleri ithalatı öteden beri yapılmaktadır. 2016 yılında ithalat durmamıştır." ifadesi kullanıldı.

İnsan tüketimine yönelik süt ürünleri ithalatı verilerine, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından (TÜİK) da ulaşılabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılına kadar ithal edilen süt ve süt ürünleri için düzenlenen Veteriner Sağlık Sertifikası'ndaki sağlık garantileri yeterli görülmeyerek, halk ve hayvan sağlığı yönüyle ilave garantiler içeren bir sertifika modeli üzerinde çalışmalar yapılmış ve ithal edilecek süt ürünleri için ilave garantiler sağlanmıştır. Daha önceki sağlık sertifikası, insan tüketimi amaçlı olsun ya da olmasın tüm süt/süt ürünleri ithalatı için tanzim edilmişken yeni düzenlenen sağlık sertifikası, sağlık gereklilikleri sıkılaştırılarak sadece insan tüketimi amacıyla süt ürünleri için oluşturulmuş olup ilave halk ve hayvan sağlığı garantilerinin sağlandığı bir sertifikadan ibarettir. Haberde bahsedildiği gibi ithalatın yeniden başlayacağı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Türkiye'nin ABD 'den son 3 yıldır süt ürünleri ithalatının devam ettiği ve bu ürünlerin ithalatındaki gümrük vergilerinin yüzde 140 ila 180 olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Sanki daha önce ithalat yapılmıyormuş da söz konusu sertifika düzenlemesinden sonra yapılacakmış algısı oluşturulması bahse konu haberde atıf yapılan 'Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en gergin dönemlerinden birisini yaşarken, karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken bu ülkeden Türkiye'ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı' şeklindeki ifadelerin farklı bir maksatla kaleme alındığını göstermektedir."