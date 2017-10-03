3 yıl aradan sonra Gazze'de ilk bakanlar kurulu toplantısı

Gazze Şeridi'nde iktidarı elinde bulunduran Hamas'ın yetkilerini Filistin lideri Mahmud Abbas liderliğindeki hükümete devretmeye başlamasının ardından Bakanlar Kurulu toplantısı üç yıl aradan sonra bugün ilk kez Gazze'de yapıldı.

Bakanlar Kurulu toplantısı Filistin Özerk Yönetimi Başbakanı Rami Hamdallah liderliğinde yapıldı. Hamdallah, beraberindeki 120 kişilik heyet ile birlikte dün Batı Şeria'dan Gazze'ye gitmişti.

Birlik hükümetinin sözcüsü Yusuf el-Mahmud, Filistinliler arasındaki ayrılığa son verilmesi için Hamas'ın Mahmud Abbas'ın girişimini kabul etmesini Bakanlar Kurulu üyelerinin takdirle karşıladığını söyledi.

Hamas'ın siyasi uzlaşı sinyali

Mısır arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından Hamas, yaklaşık iki hafta önce Gazze Şeridi'ndeki yetkilerini Abbas hükümetine devretmeye ve ortak seçimlere hazır olduğunu duyurmuştu. Hamas bu adımına karşılık olarak da, Abbas'tan Gazze Şeridi'ne yönelik yaptırımlara son verilmesini talep etmişti.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'de halk sık sık elektrik kesintileriyle karşılaşıyor. Bölgede bir haneye günde ortalama 3-4 saat elektrik verilebiliyor. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği bilgilere göre, içme suyunun önemli bir bölümünde kirlilik görülüyor.

Hamas'ın bu adımı Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih hareketi ve Birleşmiş Milletler tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Filistin'de 2006 yılından bu yana parlamento seçimleri yapılmıyor. Hamas, 2007'de Gazze Şeridi'nde elde ettiği seçim başarısının ardından iktidarını ilan etmişti. Hamas, Avrupa Birliği, ABD ve İsrail tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor.

2007 yılından beri Abbas liderliğindeki El Fetih hareketi, İsrail ablukası altındaki Batı Şeria'da iktidarı elinde tutuyor.

Hamas silah bırakmak istemiyor

El Fetih ve Hamas arasındaki daha önceki uzlaşma çabaları başarısızlığa uğramıştı.

Bu kez de Hamas'ın silahlı kanadı olan El Kasım Tugayları'na ne olacağı belirsizliğini koruyor. Hamas'ın lideri İsmail Haniye bugün bir Mısır televizyon kanalına verdiği demeçte, silahı bırakmak istemediklerini vurguladı. Haniye, Hamas'ın "silahlara sahip olma ve işgale karşı her türlü direniş yöntemi ile mücadele hakları" bulunduğunu ifade etti.

Mahmud Abbas ise hükümetin her türlü kontrolü elinde bulundurması gerektiğini vurgulayarak, "tüm kontrol Filistin Özerk Yönetimi'nin elinde olmalıdır" demişti.

Taraflar arasında bu konuya ilişkin görüşmelere önümüzdeki hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edilmesi bekleniyor.

İsrail'in tutumu

El Fetih ve Hamas arasındaki uzlaşı adımlarına ise İsrail hükümeti kuşkuyla yaklaşıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in varlığını tehdit eden bir uzlaşıyı kabul etmeyeceklerini vurguladı. Netanyahu, El Fetih ile Hamas arasındaki uzlaşının İsrail'in tanınması, Hamas'ın silahlı kanadının lağvedilmesi ve Hamas'ın İran ile ilişkilerini kesilmesini içermesi gerektiğini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa, JD/ÖA