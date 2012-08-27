3 yıl ameliyat sırası bekleyen Alime'nin ölümüne inceleme!

Doğuştan kalp damarlarında tıkanıklık bulunan 7 yaşındaki Alime Cengiz, doğduğu günün ertesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ameliyata alındı. Alime’ye 10 aylıkken 2, 4 yaşındayken de 3’üncü kalp ameliyatı yapıldı. 2009'da 4. ameliyat kararı verildi ancak bir türlü ameliyat sırası gelmedi. Geçen süreye 7 yaşındaki Alime’nin kalbi daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan baba Ramazan Cengiz, Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği’ndeki doktor, hemşire ve çalışanlardan şikâyetçi oldu. Baba Cengiz, dilekçesinde ameliyat listesinin hastane görevlileri tarafından doğru düzgün tutulmadığını, ameliyat için tutulan listeye uyulmadığını, çocuğunun ameliyatının yapılmamasının veya başka hastaneye sevkinin yapılmamasında ihmal olduğunu iddia etti.

Listeye uyulmuyor

Kızının ölümünden 6 ay önce Çapa’ya giderek doktorla görüştüğünü belirten Baba Cengiz dilekçesinde, “Kızımı ameliyat olması için sevk eden doktor ile görüştüm. Doktor, ameliyathaneden sorumlu doktoru arayarak, yatış işlemi gerçekleşmiyorsa çocuğun sevkinin başka bir hastaneye verilmesini istedi. Bunun üzerine tekrar beklemeye başladık. Sorumlular cezalandırılsın” ifadelerini kullandı. Anne Naciye Cengiz, “3 sene boyunca hep aramalarını, hep o sırayı bekledim” dedi.

Alime Cengiz'in ölümüne inceleme

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "7 yaşındaki Alime Cengiz'in ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı" denildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan, “Alime'nin Kaderi” başlıklı haberde, 7 yaşındaki Alime Cengiz isimli kız çocuğunun ameliyat için 3 yıl beklediği, sıra gelmeden hayatını kaybettiğinin iddia edildiği belirtilerek, “Ailenin iddiaları üzerine Bakanımız Recep Akdağ 'ın talimatı ile olayla ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadesi kullanıldı.